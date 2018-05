Novas séries e novas temporadas movimentam feriado nas plataformas de streaming

Quem optar por passar o feriado prolongado em casa não vai sofrer com o tédio, já que a semana está repleta de estreias de novas séries e novas temporadas no serviços de streaming disponíveis no Brasil. Pela Netflix, já estrearam nos últimos dias a quinta temporada de Arrested Development e a quarta e última de Unbreakable Kimmy Schmidt. Já pelo Crackle, o destaque é a nova série Carter. Na Amazon Prime, uma série documental sobre rúgbi é opção para fugir da ficção. Para os fãs de Atlanta, o serviço de streaming da Fox antecipa o final da segunda temporada.

Arrested Development. Mesmo com as polêmicas envolvendo o ator Jeffrey Tambor, expulso de Transparent, da Amazon, após denúncias de assédio sexual, metade da quinta temporada de Arrested Development já está disponível na Netflix.

Os oito episódios inéditos trazem de volta a família Bluth, que esteve no ar pela Fox entre 2003 e 2006 e foi resgatada para a quarta temporada pela Netflix em 2013. Nesta nova leva de oito episódios, Lindsay (Portia de Rossi) resolve ingressar na política e precisa contar com o apoio da família.

Unbreakable Kimmy Schmidt. É mais uma série da Netflix que estreou apenas metade de sua nova temporada e ainda fora do tradicional dia de estreias da plataforma, às sextas-feiras. O motivo é que o serviço de streaming tenta emplacar mais indicações ao Emmy 2018, cujo prazo de submissões se encerra nesta quinta-feira, 31. A comédia estrelada por Ellie Kemper é uma das apostas. Apesar de contar com fãs fervorosos, a série, porém, foi cancelada e esta temporada, a quarta, será a última. Seis episódios já disponíveis.

Carter

Na sexta-feira, 1º, chega ao Crackle, o serviço de streaming da Sony, a primeira temporada da nova série Carter. A série, que é a terceira produção original lançada pela plataforma este ano, é estrelada por Jerry OConnell, no papel de Harley Carter, estrela de um antigo seriado de investigações que volta para a sua cidade natal, no Canadá, e começa a se arriscar como um detetive de verdade.

All or Nothing: New Zealand All Blacks

Para quem gosta de produções documentais, uma alternativa é All or Nothing: New Zealand All Blacks, da Amazon Prime, série com seis episódios narrada pelo cineasta neozelandês Taika Waititi, responsável por Thor: Ragnarok. Na série, que também estreia nesta sexta-feira, 1º, o público acompanha o dia a dia do New Zealand All Blacks, um dos times mais bem-sucedidos da história do rúgbi mundial, que pela primeira vez, permite a entrada de câmeras durante a preparação para enfrentar o British & Irish Lions na final do Rugby Championship de 2017.

Atlanta

A última dica não é exatamente uma estreia, mas uma temporada que chega ao fim. O último episódio do segundo ano de Atlanta vai ao ar na TV apenas na sexta-feira, 1º, mas a Fox já disponibilizou todos os episódios em seu serviço de streaming. Criada e estrelada por Donald Glover, a série segue dois primos que tentam ser reconhecidos na cena musical do rap de Atlanta. Enorme sucesso de crítica, o seriado venceu este ano os prêmios televisivos de melhor ator e melhor comédia ou musical no Globo de Ouro, ambos pela primeira temporada. No ano passado, na premiação do Emmy, além do prêmio de melhor ator de comédia, Glover venceu ainda uma estatueta por ter dirigido um dos episódios.