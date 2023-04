Cultura Nova temporada do Mano a Mano terá participação do público

A nova temporada do podcast original Spotify Mano a Mano, apresentado por Mano Brown, contará com uma novidade: interação do público.

A nova fase estreia dia 27 de abril, exclusivamente na plataforma de streaming de áudio. Nela, os ouvintes vão poder interagir com a equipe do programa enviando comentários, que serão reproduzidos ao final de cada episódio.

Os áudios enviados pela audiência terão até 60 segundos e farão parte do episódio. As instruções sobre como enviar a participação estarão disponíveis nas descrições dos episódios da temporada.

A nova temporada terá 16 episódios e já tem confirmada a participação de nomes como Regina Casé, Chavoso da USP, Galo de Luta e Marcelo Adnet. Os episódios são disponibilizados semanalmente às quintas-feiras.

O Mano a Mano foi o terceiro podcast mais escutado no Spotify em 2022, de acordo com a retrospectiva da plataforma, e recebeu o prêmio APCA na categoria de Melhor Podcast este ano.