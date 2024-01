Nova temporada de ‘Vicky e a Musa’ reforça importância da música para aprofundar a narrativa

A música é parte importante dos projetos de Rosane Svartman no cinema e na televisão. Espectadora de diversas séries musicais estrangeiras, a autora sentia falta de títulos nacionais que pudessem se utilizar de números musicais para contar uma boa história. A ânsia de Svartman encontrou o olhar do diretor Marcus Figueiredo e a vontade da plataforma Globoplay em oferecer uma nova produção do gênero para o público infantojuvenil. Dessa união de esforços surgiu “Vicky e a Musa”, que estreou em julho do ano passado e surpreendeu ao ficar entre as produções mais vistas da plataforma.

Aproveitando as férias escolares e o tempo mais livre de Svartman após o fim da bem-sucedida “Vai na Fé”, o Globoplay lança a segunda temporada da série na próxima quarta, dia 24 de janeiro. “É lindo ver um projeto como esse ganhar continuidade. Nos novos episódios, a gente consegue trabalhar melhor os personagens. Os conflitos que surgem vão testar a força das amizades e a vontade de superar obstáculos, principalmente nas relações familiares. Tudo isso, com muita música”, adianta a autora.

Na trama, Vicky, de Cecília Chancez, é uma estudante apaixonada por música e dança que tenta encontrar seu lugar no mundo durante a adolescência. Após a morte da mãe durante a pandemia, Vicky passa a se dedicar ainda mais aos estudos de História da Arte, despertando o interesse pela mitologia grega. Um desabafo da mocinha é ouvido por Euterpe, papel de Bel Lima, musa da música e filha de Zeus, que chega à Terra para inspirar a protagonista e impactar todo o fictício bairro do Canto Belo.

Com 13 episódios inéditos que mesclam hits contemporâneos e sucessos atemporais na trilha sonora, a nova temporada mostra as transformações que o encontro com divindades gregas provoca na vida de Vicky e seus amigos Luara, Michel e Nico, papéis de Tabatha Almeida, Jean Paulo Campos e João Guilherme, respectivamente, em temas como descobertas, sentimentos, responsabilidades e desejos. “Me emocionei de verdade quando li o roteiro da segunda temporada. É bonito ver o amadurecimento desses personagens e em como a trama vai evoluindo e mostrando a importância da arte nos mais diversos aspectos da vida”, valoriza Cecília.

Apesar da história principal ter um tom mais lúdico e infantil, “Vicky e a Musa” também quer conquistar o público adolescente. Nos moldes de “Malhação”, produção da qual Svartman respondeu pelo roteiro de duas temporadas, a série vai destacar o triângulo amoroso que envolve Isa, Jê e Davi, personagens vividos por Malu Rodrigues, Dan Ferreira e Nicolas Prattes, respectivamente. Enquanto o namoro à distância de Isa e Jê esfria, depois da mudança da cantora e professora para outra cidade, o romance entre Euterpe e Davi – que nem desconfia da origem mitológica de sua crush – começa a ficar mais sério. E são esses movimentos que podem pôr em dúvida os rumos da Nossa Banda.

“Participar da série promoveu meu reencontro com a música. O Davi me fez voltar a tocar violão quase diariamente. Era um hábito antigo, quase terapêutico, que foi se perdendo. É muito legal que um personagem tenha despertado essa conexão musical em mim novamente”, conta Prattes.

Gravada ao longo do segundo semestre de 2023, “Vicky e a Musa” é mais uma série que utiliza toda a infraestrutura dos Estúdios Globo para ser realizada. Além da captação das sequências, a série exige cuidado minucioso na parte musical, envolvendo ensaios, gravações das músicas, aulas de dança e coreografia, e atenção especial para a dublagem das canções.

“Não é só chegar e gravar. Tem todo um processo de preparação vocal e corporal para que as cenas musicais fiquem realmente boas. Me sinto privilegiada em poder trabalhar com música e atuação, minhas duas paixões”, derrete-se Malu Rodrigues. Outro trabalho importante da série se desenvolve no momento da edição. Além dos episódios que vão ao ar no Globoplay, a produção tem uma versão com tom mais infantil que é exibida pelo canal Gloob. “É preciso fazer algumas cenas adicionais e adaptações na hora de editar o material bruto. Um trabalho que exige muita organização. Ao final, entregamos um produto que consegue atender a duas demandas da empresa”, avalia o diretor Marcus Figueiredo.

“Vicky e a Musa” – Globoplay – segunda temporada prevista para 24 de janeiro