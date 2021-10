Nova temporada de ‘A Fazenda’ mantém apelo popular

Com duração média de três meses, cerca de 20 participantes são confinados em uma fazendo no interior de São Paulo

Adriane Galisteu acabou surgindo como substituta natural para comandar “A Fazenda” - Foto: Divulgação

Produzida pela Record desde 2009, “A Fazenda” já teve diversos altos e baixos na emissora. Com elenco invariavelmente formado por celebridades decadentes, o que por si só já garante ao menos diversão e um contumaz sentimento de vergonha alheia, o programa sempre foi alvo de alto investimento e prestígio comercial dentro da casa, mas custou a engrenar de verdade.

Apresentado anteriormente por nomes “menores” do entretenimento nacional, casos do insosso Britto Jr. e do enfadonho Roberto Justus, o “reality” só conseguiu sair de sua bolha e ganhar o Brasil com a entrada de Marcos Mion, em 2018. Por três temporadas, Mion criou um jeito bem próprio de garantir mais charme e interação a um formato já batido.

Com duração média de três meses, cerca de 20 participantes são confinados em uma fazendo no interior de São Paulo, onde são testados em tarefas típicas do meio rural e têm suas emoções, contradições e desatinos registrados por um arsenal de câmeras 24 horas por dia.

Divergências internas com o diretor Rodrigo Carelli acabaram afetando a permanência do comunicador. Na “quebra de braço”, a Record ficou ao lado da direção e Mion acabou sem a renovação de contrato. A “baixa” em um momento tão prolífico do programa pesou mais para a emissora que para o apresentador que, meses depois, foi contratado pela Globo e agora está à frente do “Caldeirão”.

Com desempenho bem avaliado a partir da última temporada do “Power Couple”, Adriane Galisteu acabou surgindo como substituta natural para comandar “A Fazenda”. Conhecida por decisões equivocadas para sua grade de programação, há de se reconhecer a coerência da Record em recolocar a loura em um lugar de destaque de seu “casting”, quase duas décadas depois de Galisteu trocá-la pelo SBT. Embora um tanto nervosa nas transmissões ao vivo, é fato que seu domínio de cena e evidente paixão pelo “reality” contribuem para a fluidez da 13ª temporada da produção.

De tanto reunir subcelebridades, a Record já sabe bem como preparar a exata mistura explosiva que dá o tom de “A Fazenda”. Em 2021, a emissora não decepciona ao reunir nomes como a funkeira Tati Quebra-Barraco, o especialista em confinamento Bil Araújo – que só este ano já esteve no “Big Brother Brasil” e no “No Limite” -, a ex-modelo Solange Gomes – musa do quadro “Banheira do Gugu” -, além de outras figuras de menor ou quase nenhuma expressão, mas cheias de energia e vontade de ganhar o pomposo prêmio de R$ 2 milhões.

Seguindo firme com o seu compromisso de entreter e, eventualmente, chocar, “A Fazenda” tem em sua temporada atual a chance de se manter nos braços da audiência. Depois de tantos tropeços e indiferença do grande público, tanto a Record quanto Galisteu só têm a ganhar.