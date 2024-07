Nova programação de domingo do SBT, a partir de hoje

A já prevista saída de Eliana do quadro de apresentadores do SBT obrigou a emissora de Silvio Santos a rever a programação dominical. Mesmo perdendo um nome de peso do casting, o canal, agora comandado por Daniela Beyruti, optou por uma solução caseira e um rearranjo de produções.

A partir de hoje, 30 de junho, Celso Portiolli, Patricia Abravanel e Receba Abravanel comandam as novidades na programação, capitaneando os domingos da emissora. “O domingo é o DNA puro do SBT. Celso, Patrícia e Rebeca traduzem muito bem essa nossa essência e com certeza seguirão conquistando o público brasileiro com quadros divertidos, vibrantes, criativos e para toda a família”, torce Daniela, que ocupa o cargo de vice-presidente do SBT.

A partir das 11h15 e até as 18h15, Celso Portioli estará à frente do “Domingo Legal”. O apresentador está completando 15 anos no comando do dominical, três décadas no SBT e 40 anos de carreira. Para celebrar as marcas, o programa manterá quadros consagrados e ganhará produções inéditas, como o game-show “Até Onde Você Chega?”. Ele também herdará alguns quadros do “Programa Eliana”, como “Minha Mulher Que Manda” e “Famosos da Internet”.

“É uma grande alegria estar nos lares dos brasileiros. Vou me empenhar ao máximo para tornar nossa companhia ainda mais prazerosa, trazendo o programa a que toda a família adora e assiste unida”, afirma Celso.

Logo após o “Domingo Legal”, Rebeca Abravanel retorna ao comando do “Roda a Roda”. O game-show estará com um novo visual, cenário contemporâneo e a presença da plateia. Com a volta do auditório, a cada domingo Rebeca abre o programa com hits e músicas do momento. “Estou animada com o nosso novo domingo e muito feliz em retornar ao ‘Roda a Roda’ com um cenário ainda mais bonito e auditório”, vibra Rebeca.

O fim de domingo do SBT seguirá em família. Rebeca passará o bastão da programação para a irmã Patrícia Abravanel, a partir das 19 horas. Com uma hora a mais de duração, o “Programa Silvio Santos” irá lançar a nova versão de um dos maiores sucesso do SBT, o “Namoro na TV”. No game de relacionamento, uma pessoa vai ao palco para encontrar o amor da sua vida.

Outros quadros tracionais, como “Jogo das 3 Pistas”, “Qual É A Música?” e “Câmeras Escondidas” seguirão na produção com mais de seis décadas. “O ‘Programa Silvio Santos’ já faz parte da vida dos brasileiros e, nesta nova fase, vamos voltar com o famoso ‘Namoro na TV’ em uma versão atualizada. Está muito divertido e cheio de amor”, explica Patrícia.