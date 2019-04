Nova Odessa tem festa para São Jorge

Foto: Duda Gambeta - O Liberal.JPG

Shows, bingo, quermesse, jantar e noite do pastel estão na programação da Festa do Padroeiro da Paróquia São Jorge, em Nova Odessa, que começa nesta sexta-feira e segue até o dia 27 de abril, com entrada gratuita.

Padre Itamar Gonçalves explica que o evento é tradicional na cidade. “A festa ocorre desde 1963. Nós temos a capela mais antiga de Nova Odessa, que foi construída pelo padre Aurélio. Em 23 de abril é o Dia de São Jorge e com a minha chegada, em 2008, comecei a fazer a festa o mês inteiro, do primeiro ao último final de semana”, conta.

A novidade neste ano vai ser a realização de um jantar com arroz carreteiro na celebração pascal, no dia 20 de abril, às 21h. “Na sexta, temos shows de prêmios, no sábado temos show, quermesse, barraca, serviços de bar e de cozinha. Todos os domingos temos almoço. E à noite, a gente tem o pastel com o serviço de bar”, detalha o pároco.

As atrações musicais serão os shows sertanejos de Ruan Ferrari, na quermesse deste sábado, e de Marcos Moreno Goiano, no dia 13. A expectativa é receber entre 2 e 3 mil pessoas por final de semana. A renda é destinada à manutenção da própria paróquia. Itamar explica que há apenas 23 paróquias que têm São Jorge como padroeiro em todo o Brasil, o que atrai diversas pessoas de diferentes regiões para a festa realizada em Nova Odessa.

HISTÓRIA. Ele contextualiza que o padroeiro foi escolhido porque o bairro onde fica a igreja foi fundado por um homem que se chamava Jorge. “Então, todo o bairro era dele. Com o tempo ele cedeu terrenos para oficinas, indústrias e outros comércios”, relata.

O santo. Na tradição, Jorge foi um soldado romano no exército do imperador Diocleciano que foi degolado no dia 23 de abril de 303, a mando do próprio imperador, por se negar a abandonar o cristianismo e prestar devoção aos deuses romanos. Antes da morte, chegou a ser torturado, mas manteve-se fiel à sua crença. “Ele [Diocleciano] fez um buraco, enterrou São Jorge em pé, deixou só o rosto para fora e perguntou: ‘você deseja continuar a ser cristão?’. E São Jorge: ‘Sou cristão’. Aí, então, o rei mandou cortar seu pescoço. Então, São Jorge é muito respeitado por aquilo que ele fez”, explica o religioso.

Programação:

Sextas-feiras

5, 12 e 26/04

20h00 Show de prêmios (bingo) com serviço de bar e cozinha

Sábados

6/04

19h30 Quermesse e show com Ruan Ferrari

13/04

19h30 Quermesse e show com Marcos Moreno Goiano

20/04

21h00 Jantar Pascal, com arroz carreteiro

27/04

19h30 Grande Show de Prêmios e Quermesse

Domingos