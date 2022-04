Nova edição da PerifaCon será em julho na Fábrica de Cultura da Brasilândia

A PerifaCon, a Comic Con das favelas, anunciou a data da sua próxima edição: 31 de julho. A convenção vai ocorrer na Fábrica de Cultura da Brasilândia, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Com objetivo de fomentar a cultura pop, nerd e geek nas periferias de São Paulo, o evento é inteiramente gratuito e tem classificação etária livre.

Há necessidade de apresentar comprovante de vacinação e o uso de máscara será obrigatório.

Essa é a segunda edição do evento e, durante a programação, os participantes terão acesso a painéis com mesas, exposições e debates, além de um concurso de cosplay.

“Para nós, é muito importante voltar com nosso evento físico da PerifaCon porque, além de tudo, a periferia e o setor da cultura foram uns dos que mais sofreram com a ausência de políticas públicas”, disse Andreza Delgado, uma das organizadoras do evento. “Essa retomada também é um movimento para reafirmar nosso compromisso com a democratização da cultura nerd, geek e de favela”, completou.

Para aqueles que desejam expor, vender ou cobrir o evento, a organização afirmou que será divulgado um edital em breve com mais informações a respeito.

Serviço

Perifacon na Fábrica de Cultura Brasilândia

Data: 31/07 (domingo), a partir das 9 horas.

Valor: Atividade gratuita sem necessidade de inscrição prévia.

Recomendação etária: livre.