Nona temporada do ‘Vai que Cola’ estreia neste domingo na Globo

A nona temporada do sitcom Vai Que Cola, apresentada no Multishow em 2021, estreia neste domingo, 10, na TV aberta. O programa vai ao ar após o Fantástico, na faixa de horário que já recebeu alguns humorísticos da Globo, como o Sai de Baixo.

Depois de uma passagem pela Praia Grande, Leblon e até Miami, os moradores da pensão da Dona Jô, interpretada por Catarina Abdalla, voltam ao Méier. Além dos já conhecidos personagens, a temporada terá novidades no elenco, como a atriz Jeniffer Nascimento, que entra para turma vivendo Carolzinha, afilhada de Terezinha, personagem de Cacau Protásio. “Ela é uma menina super visionária e muito empreendedora. Tudo que ela vê, enxerga uma oportunidade de ganhar dinheiro e fazer negócios”, conta a atriz. “Ela é uma garota super empoderada, que não leva desaforo para casa, não gosta de discurso não cabem mais os dias de hoje. Ela dá um puxão de orelha mesmo na galera”, completa.

Com a estreia, Jeniffer vai poder ser vista todos os dias da semana na tela da Globo, já que também está no ar como Jéssica na novela Cara e Coragem. “Fico muito feliz de poder estar nesse momento da minha carreira com tantas vitrines legais do meu trabalho”, diz. “Poder passar todos os dias na televisão é mais uma realização e eu só tenho a agradecer e me dedicar cada vez mais pra fazer jus a esse lugar que estou conquistando”, complementa.

A atriz diz que se sente muito à vontade fazendo humor. “É uma sensação muito boa porque você sabe que, independente de qualquer coisa que aconteça na vida dela fora do teatro ou da plateia, naquele momento exclusivamente ela está sendo feliz e se divertindo”, comenta. No entanto, ela não descarta também a possibilidade de atuar em outras linguagens. “Quero fazer drama, suspense, romance… Eu sei fazer essas outras coisas também, mas entendi dentro da minha jornada que não é porque eu quero fazer outras coisas que eu tenho que desgostar do humor. E eu adoro fazer o público rir”, complementa.

Desembarcar no Méier quase 10 anos depois dos primeiros episódios do Vai Que Cola, incialmente assustou a atriz. “Assim que eu fiz o teste e que rolou (o papel), eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo apavorada”, lembra. “É muito desafiador, é uma família que já existe há mais de nove anos e, ainda mais na temporada que eu entrei, que foi num momento tão delicado, pois foi a primeira sem o nosso querido Paulo Gustavo”, conta.

Homenagem

O primeiro episódio da temporada traz uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, morto no ano passado por complicações da covid-19. Com o título O Grande Golpe do Valdo, o programa vai mostrar os moradores sendo despejados do apartamento do Leblon e tendo que voltar para o Meier.

Em uma carta emocionante, Valdo deixa algumas recomendações para seus amigos em uma despedida comovente: “essa pensão é o nosso porto seguro, amigos e família são o que temos de mais precioso. Vocês são cafonas, mas são uma família. Aqui onde eu tô é lindo e vocês precisam ficar juntos”, diz o personagem.

Emocionado, o elenco convida o público para acompanhar a homenagem a Paulo: “O Valdomiro, o Paulo Gustavo faz parte dessa linda história. E nós convidamos vocês de casa, da plateia e toda nossa equipe para ver mais um pouquinho dessa história linda e cheia de amor que construímos juntos”. O ator e comediante integrou o elenco fixo do programa entre 2013 e 2016, e continuou fazendo participações nas temporadas seguintes.

Outras novidades



Além de Jeniffer, a temporada traz também a chegada de Nany People, vivendo Agnes Yolanda, também conhecida como Yoyô, uma clássica perua que sonha com um Méier mais “gourmetizado” e que forma uma dupla infalível com Ferdinando. Nando Rodrigues vai ser Kevinho, um ex-jogador de futebol frustrado, que trabalha em uma agência de vigias noturno. Marcelo Medici também retorna ao programa com outra personagem: a icônica Mãe Jatira, sucesso na peça comédia-solo Cada Um Com Seus Pobrema.