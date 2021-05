Noivo de Pocah faz pedido de casamento ao vivo no ‘Mais Você’

Faltando cinco dias para a final do Big Brother Brasil 21, Ana Maria Braga recebeu Pocah para o tradicional café da manhã com o eliminado nesta sexta-feira, 30. A cantora teve 73,16% dos votos no paredão triplo com Gil do Vigor, que teve 14,94%, e Camilla de Lucas, com 11,90%. A apresentadora do Mais Você prometeu uma surpresa e no final do programa o noivo de Pocah, Ronan Souza, apareceu com um anel e pediu a funkeira em casamento.

“Queria agradecer tudo o que você fez pela gente. Foi muito corajoso. A nossa distância me mostrou o quanto eu te amo. Casa comigo?”, perguntou ele. Pocah aceitou o pedido, incrédula com a coragem do produtor: “lógico, você sabe que eu te amo, vida”, disse.

“Você foi para o BBB, ficou longe de mim, e você achou que eu não ia ter coragem de te pedir em casamento em rede nacional?”, brincou ele. “Quero agradecer a produção que me ajudou a fazer essa surpresa para ela. A Ana Maria vai ser a madrinha”, arrematou Ronan para a apresentadora que estava emocionada.

Em sua conversa com Ana Maria Braga, a funkeira analisou a sua trajetória no BBB. A 17ª eliminada do reality show começou a entrevista muito emocionada, e relembrou o discurso de Tiago Leifert, que ao anunciar sua saída falou que o pior sentimento dentro do programa é a solidão. A ex-sister foi vendo seus amigos sendo eliminados ao longo dos 90 dias de isolamento, mas sua maior dor foi ficar longe de Vitória, sua filha de 5 anos.

“Ficar sem a Vitória foi meu maior desafio lá dentro. Sempre me desdobrei para trabalhar e ficar perto dela. Quando surgiu a oportunidade de entrar no BBB eu não titubiei, eu falei ‘eu vou’, eu fiz isso por ela. Ela sabe, é fã do programa. Ela tinha 4 quando eu entrei. Ela entendeu super, me deu muita força, é a luz da minha vida”, declarou.

A funkeira disse que sentiu que esse seria seu último paredão, que se despediu da casa e abraçou todos os amigos. Pocah saiu com a tristeza de não ter salvado seu amigo Gilberto do paredão. “Eu estava sentindo muito desde a formação do paredão. A pressão e a emoção são muito fortes. Eu fiz algo para dar uma de jogadora, mas se eu tivesse seguido meu coração, poderia ter sido diferente. Eu deveria ter salvado o Gil. Na hora da adrenalina é muito louco, mas não dá pra voltar atrás. Espero que o público entenda a minha decisão. Me arrependo e não tenho vergonha disso.”

O doutorando em economia foi com quem a cantora teve a única briga feia no jogo. “Eu estava num estado tão de paz. Tenho vergonha dessa treta. Depois dela eu nunca mais fui a mesma”, contou a ex-sister.

Juliette também foi parceira de Pocah e as duas se desentenderam quando Pocah votou na paraibana para o Paredão. “Eu entendi porque ela ficou chateada. Lá atrás eu passei o que ela passou, uma semana antes ela votou em mim. Tinha dois emparedados, um imune não tinha mais em quem votar. A gente estava se aproximando, eu estava conhecendo um lado dela cuidadosa, amorosa. Continuamos amigas e quero que nossa amizade prossiga.”

Porém o grande companheiro da funkeira na casa foi Arthur: “O Arthur me mimava muito, não deixava eu lavar louça”. Na reta final, a equipe dela se posicionou contra o instrutor de crossfit na berlinda com ela, mas seu noivo Ronan defendeu ele. “Eu fiquei triste pela minha equipe ter feito isso. Peço desculpas ao Arthur e à torcida do Arthur, mas eu não pude fazer nada”, desabafou.

Além de pacífica, a ex-sister ficou com fama de dorminhoca. “É um pouco de vida de mãe, com vida de artista que trabalha à noite. Dormir é um refúgio e eu tenho muito insônia, não conseguia dormir à noite. Então não sustentava ficar acordada o dia todo. Sempre que eu via alguém dormindo eu dormia também (risos). Era um cansaço mental. Eu assumo esse B.O.”, brincou Pocah.