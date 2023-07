Noivado entre Carla Diaz e Felipe Becari chega ao fim

Carla Diaz usou as redes sociais para desabafar sobre os boatos que circulavam após término de noivado com o deputado Felipe Becari. Em stories do Instagram, a atriz explicou que precisou de um período de recolhimento para compreender e amadurecer antes de tornar a separação pública.

“Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas famílias e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, me fechei no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal”, ressaltou.

Com palavras ponderadas, Carla expressou seu respeito pela história que viveram juntos e demonstrou um desejo sincero de que o ex-noivo seja feliz. Deixando claro que não pretende mais abordar o assunto publicamente, ela agradeceu ao carinho e a preocupação dos fãs e das pessoas que a acompanham.

“Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz. Aos fãs, pessoas que me acompanham e gostam de mim, obrigada pelo carinho e preocupação! Não falarei mais sobre esse assunto ok?!”, pontuou

Do outro lado, o deputado também usou suas redes sociais para se manifestar sobre o término do relacionamento.

“Por isso, mesmo em meio a dor da separação, agradeço a Deus por ter estado ao lado de uma mulher incrível, de alma pura, de coração grande, e que me mostrou que é possível sim amar e ser amado, sem medos ou ressalvas, me levando ao mais próximo que já tive do meu único e verdadeiro sonho de ser esposo, pai e de formar uma grande e linda família. Orgulho, sabe? Do que vivemos juntos. Fomos felizes pra caramba. Com muito amor, me despeço! Aos amigos e seguidores, peço respeito e privacidade nesse momento, certo que serão compreensivos!”, declarou.

A notícia do fim do relacionamento surpreendeu os seguidores do casal, que sempre demonstrou uma relação harmoniosa e afetuosa publicamente.