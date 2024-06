Noah Schnapp, de ‘Stranger Things’, é expulso do bar por importunar clientes

Noah Schnapp, o Will da série de sucesso da Netflix Stranger Things, teria sido expulso de um bar em Nova York por importunar clientes. Segundo o jornal Page Six, o ator insistiu para que pessoas tomassem doses de tequila com ele e por isso foi convidado a se retirar do local.

Ainda de acordo com a publicação, o ator de 19 anos já estaria bêbado e ficou zangado com as recusas por conta de sua idade. Nos Estados Unidos, apenas maiores de 21 anos podem consumir bebidas alcoólicas. Ele não comentou o ocorrido

Essa não é a primeira vez que Noah se envolve em polêmicas. No ano passado, o ator publicou m vídeo em que aparece com adesivos que diziam “Hamas é Isis”, comparando o grupo terrorista Hamas ao Estado Islâmico, além de outro que dizia “sionismo é sexy”.

Noah foi acusado de xenofobia, suas ações acabaram ganhando repercussão e algumas pessoas sugeriram boicote à nova, e última, temporada de Stranger Things, que tem previsão de estreia para o ano que vem.