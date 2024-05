Cultura No time de jurados do ‘The Masked Singer Brasil’, Paulo Vieira celebra bom momento na tevê aberta

Paulo Vieira se vê um comunicador de massa e sempre fez questão de deixar isso claro em seus trabalhos. Não à toa, o humorista rapidamente aceitou o convite da Globo para integrar a bancada de jurados da atual temporada do “The Masked Singer”. Para o artista, o programa, que vai ao ar nas tardes de domingo, abrange um público bastante variado. “Acho que este é um programa muito querido pela família, então fiquei muito feliz, porque eu acredito que só faz esse tipo de programa também quem é querido pelas famílias brasileiras. Na verdade, achei que seria convidado para participar como mascarado, mas eles respeitaram meu joelho e me chamaram para bancada de jurados”, explica.

Em sua quarta temporada, o “The Masked Singer Brasil” é uma coprodução Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp. Ao longo da competição, ninguém sabe quem são os mascarados, e, nesta disputa, quanto mais conseguirem esconder sua real identidade, maior a chance de permanecerem na disputa até a final. “Acho que temos uma temporada ainda mais doida do que as outras. Eu tenho acompanhado e entendido o caminho dos personagens, e eu acho que a parte criativa do programa está ainda mais sem limites”, afirma.

Recém-chegado ao time de jurados da produção, Paulo tem ficado atento aos detalhes durante as performances dos mascarados. Ele, que é novato na bancada junto com José Loreto, também tem colhido algumas dicas com nomes veteranos do programa. “Por enquanto a minha estratégia está sendo escutar quem já fez o programa antes. Eu estou colando muito na Taís (Araújo) e na Sabrina (Sato)”, aponta Paulo, que busca ser o mais sincero possível na bancada de jurados. “Eu realmente vim de coração aberto e o que achar que é eu vou dizer”, completa.

A atual temporada do “The Masked Singer Brasil” é apenas o início de um ano recheado de trabalho para Paulo. Além da competição de mascarados, ele também deu início ao processo de pré-produção da série “Pablo e Luisão”, novo original Globoplay. Criada por Paulo, a produção contará com Otávio Müller, Aílton Graça e Dira Paes no elenco. O humorista também aguarda a estreia da nova temporada de “Avisa Lá Que Eu Vou”, do GNT.

O programa passará por locais, como Ibiraçu, Circo Barcelona e Cariacica, no Espírito Santo, e Abrolhos e Santo Amaro, na Bahia. “Estou animado com tudo que está por vir. Esse começo de ano com o ‘Masked’ está sendo incrível. O que eu mais gosto no ‘The Masked Singer’ é a qualidade da brincadeira, porque obviamente é um programa que tudo é uma brincadeira. Você tem fantasias que são muito criativas, e o que mais me encanta no programa é a qualidade com que tudo é feito. E as pessoas fantasiados se dedicam muito para fazer um grande show”, elogia.

Boas memórias

A chance de entrar para o “The Masked Singer” foi a oportunidade ideal para Paulo concretizar sonhos antigos. Ao longo das gravações do programa comandado por Ivete Sangalo, o humorista pretende tecer laços com Taís Araújo. “Eu tenho um projeto de ser amigo de infância da Taís Araújo, a gente se namora há muito tempo, se manda mensagem e a gente diz muito que somos amigos de infância, mas que precisamos calcificar essa amizade. Quando falei que fui convidado para o ‘The Masked’ ela disse: ‘É a nossa chance’ (risos)”, brinca.

Na bancada do programa, Paulo tem ficado cada vez mais envolvido pelos colegas de elenco e também a equipe. “Estou chegando muito para me divertir, para fazer novos amigos e concretizar amizades que eu já tenho. Acho que vai ser um momento feliz mesmo”, valoriza.

Instantâneas

Paulo nasceu em Trindade, Goiás, mas mudou-se ainda criança com a família para Palmas, no Tocantins.

O humorista lançou o livro infantil “O Dia em que a Árvore do Meu Quintal Falou Comigo”.

Paulo tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Além de ser exibido no GNT, o “Avisa Lá Que Eu Vou” também conta com uma edição condensada no “Fantástico”.