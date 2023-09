Cultura No The Town, MC Hariel critica decoração do palco: ‘Esqueceram o barraco

MC Hariel subiu ao palco do festival The Town para o segundo show do dia, após a abertura feita por Tasha & Tracie e Karol Conká na tarde deste sábado, 2. Antes, em entrevista ao canal Multishow, ele criticou a organização do evento pelo fato de terem “esquecido” de incluir uma representação da favela na composição temática do palco, representando a cidade de São Paulo.

“O show é 100% uma estética de funk, então a gente não queria chegar aqui e montar um teatro, um espetáculo que fugisse do funk. É o DJ, o MC. E, como vocês podem reparar, esse palco inteiro tem todos os monumentos da cidade de São Paulo, só que eles se esqueceram do monumento que é o que constrói todos esses monumentos, que é o barraco”, disse MC Hariel.

“Então a gente colocou um barraco de favela ali, espelhado, para representar todo o povo de periferia que veio de baixo. Pode ter certeza que quem montou esse palco, esse evento, de alguma maneira vai se sentir representado”, continuou.

O cantor também falou sobre o preconceito que sofre por conta do gênero musical: “Não tem como agradar todo mundo. Porém, o nosso ritmo, por si só, já toma muita pedrada só por ser funk. Às vezes as pessoas veem ‘MC’ lá, não querem nem saber o resto do nome e já estão criticando. A gente não quer que ninguém nos respeite por milhões, por dinheiro, queremos que nos respeitem pela nossa sonoridade e nossa música. Se não está boa, vai melhorar, porque estamos em busca de evolução”.