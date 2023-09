No programa ‘Encontro’, Dudu Azevedo fala sobre o estado de saúde de Kayky Brito

O ator Dudu Azevedo deu atualizações sobre o estado de saúde de Kayky Brito – que foi atropelado no último sábado, 2, na Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Dudu participou do Encontro na manhã desta segunda-feira, 4, e revelou que a médica “passou uma sensação positiva” sobre a recuperação de Kayky.

No programa, ele iniciou dizendo: “Bom dia, Patrícia (Poeta, apresentadora do programa)! Estou aqui, não em nome da família, não fui designado a isso por eles, mas eu sou um amigo que começou o dia no sábado com essa notícia, dessa tragédia do atropelamento do Kayky (Brito)”.

“Assim que eu pude corri para o hospital para prestar solidariedade e apoio à família, sei como é essa situação. Cheguei lá, o boletim médico era esse que todos já conhecem. Não temos ainda uma novidade, uma grande mudança no quadro, mas acho que eu venho aqui para falar a importância, nesse momento, de uma corrente positiva, de todos acreditarem na cura do Kayky”, afirmou.

Em seguida, Azevedo compartilhou o que ouviu da médica quando visitou Kayky no hospital: “A luta é grande, mas ele vai conseguir reverter isso. Ouvindo a médica, a sensação que eu tenho é que, apesar da luta ser grande, serem muitas fraturas e ter um traumatismo craniano, a sensação que ela nos passou foi positiva”.

Kayky Brito estava na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4700, por volta da 1h da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. A investigação segue em andamento.