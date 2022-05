Cultura No ‘Power Couple’, Galisteu brinca com Ivy: ‘não tem Babu na votação’

Na noite desta quinta-feira, 5, Adriane Galisteu fez uma brincadeira no Power Couple Brasil com a participante Ivy Moraes em referência à sua participação no Big Brother Brasil 20. “Ivy, não tem Babu na votação. Você vai conseguir?”, questionou a apresentadora. Aos risos, a ex-BBB respondeu: “Saudades, Babu”. No BBB 20, ela chegou a votar oito vezes no ator, sendo cinco consecutivas. Semana após semana, ela mantinha seu voto apenas nele. E esse número só não foi maior porque em alguns momentos ele não podia ser votado. A situação acabou virando um meme e Galisteu aproveitou para entrar na brincadeira.