No Lollapalooza, Tove Lo faz ótimo show pop sem precisar de parafernalhas

Tove Lo, a cantora e compositora que ganhou o mundo com o hit Habits (Stay High), foi a penúltima atração do palco Budweiser do Lollapalooza, que tinha como headliner o rapper Drake, substituído às pressas por Skrillex.

Sem precisar de um balé coreografado e trajada de muito carisma, Tove fez a típica apresentação que agrada todos os públicos de um grande festival de música. Isso incluiu um repertório com hits antigos e atuais e nada de parafernalhas para distrair nossa atenção, apenas boa música.

Mc Zaac subiu ao palco para dividir os palcos da parceria Are U Gonna Tell Her?. Um dia antes do show, o MC fez um tweet brincando se a cantora chamaria ele pro Lollapalooza – e deu certo.

O público foi ao delírio quando a sueca mostrou os seios para a multidão durante Talking Body e também quando Pabllo Vittar subiu ao palco, mais uma vez.

Se não perdi as contas, foi a quarta vez que a drag queen brasileira fez participação em shows de outros artistas nos três dias de festival , e ainda temos Rosalía daqui a pouco.

Para quem ama uma música pop bem produzia e se interessou por Tove Lo, recomendo o disco mais recente Dirt Femme, lançado em 2022.