No Lollapalooza, Dubdogz e Kvsh puxam coro xingando Drake e público vibra

Dubdogz e Kvsh fizeram uma crítica bem direta ao cantor Drake durante seu show no Lollapalooza Brasil 2023 no fim da tarde deste domingo, 26. Após tocar trecho de um remix da música God’s Plan, do rapper norte-americano, Kvsh foi ao microfone e puxou o coro junto à plateia: “Ei, Drake, vai tomar no…”. Com as mãos erguidas, os presentes entraram no embalo.

Drake cancelou na manhã deste domingo o show que faria encerrando o festival à noite. Além do cancelamento, gerou revolta em fãs o fato de o cantor ter sido visto em uma balada em Miami, nos Estados Unidos, horas antes do anúncio de última hora.

O tom bem-humorado do trio começou antes mesmo de Dubdogz e Kvsh aparecerem no palco Perry’s By Johnnie Walker Blonde do Lollapalooza, quando foi exibido no telão um vídeo com o influenciador de TikTok Matheus Costa ao lado do pai, o ‘Seu Zé’ (conhecidos por vídeos virais na rede social), introduzindo os artistas e fazendo contagem regressiva com o público.

A semelhança entre os artistas no palco não era por acaso: a dupla Dubdogz é formada pelos gêmeos Marcos e Lucas Ruback Schmidt.

Acompanhados pelo mineiro Kvsh, de boné, deram início ao show com sua versão de Psycho Killer.

O restante do repertório foi bastante variado, incluindo variações de clássicos da música eletrônica como Sandstorm (Darude) e Levels (Avicii), passando pelo trap de Matuê e até a trilha sonora dos filmes Harry Potter.

O público se empolgou especialmente ao cantar trechos de Ninguém Me Ensinou (Lagum) e Bad Guy (Billie Eilish). Além, é claro, dos xingamentos a Drake.