‘No Limite’ tem seu 1º eliminado no episódio de estreia; veja quem é

A nova temporada do No Limite, da TV Globo estreou na última terça-feira, 3, e já temos o primeiro eliminado do reality show.

Com apresentação do atleta paraolímpico Fernando Fernandes, a temporada conta com 24 participantes anônimos, diferente da anterior que foi apresentada por André Marques e era composta por ex-BBBs.

Logo no primeiro dia de competição deste ano, os integrantes do elenco tiveram que batalhar pelo acampamento, pela comida e pela tão deseja imunidade.

Quer saber quem deixou a competição logo no episódio de estreia? Confira tudo a seguir.

Equipes Lua e Sol

Nesta temporada, os participantes foram divididos entre as equipes Lua e Sol, e a divisão ficou da seguinte forma:

Tribo Sol

Andréa

Clécio

Flavia

Leonardo

Lucas

Ninha

Matheus

Patrícia

Pedro

Vanderlei

Verônica

Tiemi

Tribo Lua

Adriano

Bruna

Charles

Dayane

Guza

Ipojucan

Janaron

Kamyla

Roberta

Rodrigo

Shirley

Victor

Prova de Suprimentos

A primeira prova da temporada foi relacionada a suprimentos. Os participantes tiveram que nadar até uma plataforma e recolher o máximo de alimentos que conseguissem. Depois, as tribos tinham que navegar até uma segunda plataforma e acender uma tocha.

O time que fizesse todo o percurso mais rápido, ganhava o direito de ficar com o melhor acampamento, e a equipe Lua saiu vencedora.

Prova dos Privilégios

Já a segunda prova teve os privilégios como tema e cada tribo foi dividida, entre si, em dois grupos: construtores e corredores.

O primeiro grupo, os construtores, tinha que auxiliar na parte estrutural durante toda a prova, ajudando a segunda parte do time, os corredores, a passar por cada uma das etapas.

Ainda no começo, a tribo Sol teve um pouco de dificultade, enquanto que a Lua avançava mais. Outra vez essa equipe levou a melhor, garantindo um banquete para seus integrantes.

Prova de Imunidade

Outro prova que rolou ainda no episóido de estreia foi a de imunidade. Na dinâmica, os participantes tinham que recolher cocos lançados ao mar, sinalizados com as cores de cada tribo – azul e amarelo – e colocá-los dentro de balsas.

Cada time escolheu ainda dois ‘surfistas’ que precisavam ser levados em equilíbrio na balsa até a praia.

Em terra firme, com todos os cocos na areia, os ‘surfistas’ teriam que arremessá-los em três alvos diferentes. Dessa vez, a equipe Sol foi a melhor e conquistou a imunidade.

Apesar de ter ganhado as duas primeiras provas, a tribo Lua perdeu a dinâmica mais importante do dia, a da imunidade, e com isso teve que escolher, entre seus integrantes, o eliminado do dia. Com seis votos, Dayane foi a escolhida.