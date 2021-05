‘No Limite’: Mahmoud Baydoun é o primeiro eliminado do reality

Mahmoud Baydoun foi o primeiro eliminado de No Limite, novo reality show que está no ar pela TV Globo, na noite desta terça-feira, 11. O sexólogo, que esteve no Big Brother Brasil 18, recebeu cinco votos da equipe. O time Calango, do qual ele fazia parte, não conseguiu vencer a prova da imunidade e teve de escolher um integrante para eliminar do programa.

“Mahmoud, você tem cinco votos e vai ser o nosso primeiro eliminado do No Limite. Preciso do seu colar”, declarou o apresentador André Marques. Como diz a tradição do reality, o colar dele, que representava a tribo Calango, foi quebrado com um martelo, simbolizando a eliminação.

Durante a votação, os colegas de Mahmoud erraram a grafia do nome, causando alvoroço nas redes sociais, com direito a memes no Twitter. Ao sair do programa, Mahmoud disse que é grato por ter participado de No Limite. “Eu queria agradecer muito a oportunidade. É uma experiência incrível e eu reconheço que não tenho tanta força, equilíbrio e garra”, finalizou.