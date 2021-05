‘No Limite’ estreia nesta terça-feira

Após mais de duas décadas, “No Limite” volta à grade com formato repaginado e ex-BBBs no elenco

André Marques assume a apresentação do “reality”, que foi originalmente comandado por Zeca Camargo - Foto: Divulgação - Globo

Com alguns erros e acertos ao longo dos anos, os “realities shows” viraram uma tendência na grade de programação das emissoras brasileiras. O gênero, que ganhou força na tevê a partir dos anos 2000, se desdobrou nos mais diversos formatos e temáticas nas últimas décadas. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, o “reality show” tornou-se uma opção segura e de fácil retorno de público diante de uma programação abarrotada de reprises.

Se despedindo do sucesso do “Big Brother Brasil”, a Globo aproveita a repercussão da competição para estrear, em sequência, o retorno de “No Limite”, programa dos anos 2000, pioneiro na linha de “realities”. A versão repaginada da disputa de sobrevivência irá ao ar a partir desta terça, dia 11.

“Acho que o ‘No Limite’ desperta no público uma curiosidade de saber como você reagiria diante daquelas situações. Você começa a se imaginar vivendo e passando as mesmas dificuldades. Eu, que fui espectador e fã do reality nos anos anteriores, espero que essa edição seja ainda mais memorável e desafiadora”, aponta o roteirista do projeto, Élbio Valente.

A estrutura principal do programa segue sem grandes alterações. A produção mostra a rotina de um grupo de pessoas isolado em uma praia deserta, convivendo em um ambiente inóspito, sem nenhum conforto e com recursos limitados.

No entanto, ao contrário da versão original, a nova temporada de “No Limite” trará participantes já conhecidos do público. O programa terá a participação de 16 ex-BBBs, como a campeã da 18ª edição, Gleici, e também do recém-eliminado Arcrebiano, que esteve no elenco do “BBB 21”. Todos em busca do prêmio de R$ 500 mil. “No ‘BBB’, eles viveram em uma casa que é moderna e luxuosa, tinham camas para dormir, água quente e, até mesmo na xepa, comida à disposição. Agora eles não terão mais nenhum conforto. Não vai ser fácil conviver nessas condições. A única vantagem é que eles já conhecem a regra básica: toda semana uma pessoa vai sair e, no final, só teremos um grande campeão”, aponta LP Simonetti, responsável pela direção artística.

Assim que chegarem à Praia Brava, nome fictício do local onde acontece a competição, os participantes serão divididos em dois grupos: Carcará e Calango. O acampamento do programa não terá regalias e os participantes contarão apenas com recursos básicos para sobreviver.

Além dos desafios de convivência, eles terão de mostrar resistência física e psicológica para superar as provas que envolvem força, raciocínio e estratégia. André Marques, que recentemente esteve à frente do “The Voice Kids” e “The Voice+”, assume a apresentação do “reality”, que foi originalmente comandado por Zeca Camargo. O jornalista, atualmente, ocupa a função de diretor artístico na Band.

“Como eu estava apresentando o ‘The Voice+’, ia fazer o ‘Kids’ e estava no ‘É de Casa’, não estava esperando ser chamado para apresentar esse projeto. Quando o ‘No Limite’ começou, eu estava iniciando no ‘Vídeo Show’. Sou muito fã do formato. É algo completamente fora da minha zona de conforto”, afirma. As gravações já foram iniciadas em uma praia no Ceará. O programa, inclusive, irá ao ar com alguns episódios de frente. André, assim como a equipe do “reality”, não está preocupado com possíveis “spoilers” das gravações prévias. “Não estamos preocupados com vazamentos. Queremos fazer um programa lindo, gravar bem, com segurança e respeitando todos os protocolos. Essa é a nossa maior preocupação”, completa.

VOTAÇÃO

Ao contrário do “Big Brother Brasil”, em que a opinião do público é decisiva para o destino dos participantes no jogo, a votação não será aberta aos telespectadores. A cada semana, todos os participantes do time que perder a “Prova da Imunidade” correm o risco de serem eliminados. No “Portal de Eliminação”, cada um dos membros da equipe perdedora deverá escrever o seu voto em um pergaminho e depositá-lo em uma urna. Ao final de cada programa, o participante mais votado será eliminado.

O público decidirá apenas o grande vencedor na final, que está prevista para ir ao ar ao vivo em julho. “Além de estarem completamente isolados, sem nenhum contato com outras pessoas, nossos competidores ainda precisarão driblar as dificuldades que surgirão com a convivência em um lugar inóspito e selvagem. Se quiserem ganhar as provas, eles terão de passar por cima dos conflitos e ajudar uns aos outros. Manter o equilíbrio emocional não será tarefa fácil”, alerta a diretora geral Angélica Campos.

Tiago Leifert deseja sorte a André Marques

Uma semana após a final do Big Brother Brasil 21, os fãs de reality show vão poder reviver as emoções da primeira produção brasileira do gênero.

Desta vez, os telespectadores irão conferir André Marques como apresentador e Tiago Leifert desejou boa sorte ao colega, depois de trabalhar cem dias no comando do BBB 21.

“Alô, Big Boss, Boninho. Alô, André Marques. Estaremos de olho. Boa temporada”, escreveu Leifert, em um story no Instagram, com uma foto de uma cabra. A imagem faz referência às provas icônicas de comida, nos anos 2000, onde os competidores tinham que comer olho de cabra, cérebro de boi, etc.

No fim do mês passado, o diretor da atração confirmou que esses desafios estarão presentes na nova edição. Além disso, o Boninho e André também comemoraram a estreia do programa hoje, nas redes sociais.

O diretor compartilhou um vídeo com algumas imagens exclusivas de provas e escreveu: “Hoje, depois da novela Império. No Limite, na TV Globo”. Já o apresentador publicou uma foto na Praia Brava, nome fictício do local onde acontece a competição, no Ceará.

“Testando um dos primeiros desafios que os participantes do No Limite terão que enfrentar. Meu Deus! Eu e o Boninho sofremos. É hoje a estreia”, disse ele na legenda do post. (Agência Estado)