‘No Limite 2022’ terá 24 participantes e será exibido 3 vezes por semana

A nova temporada do reality show No Limite estreia no dia 3 de maio. Nesta segunda-feira, 11, foi divulgado um teaser com mais detalhes sobre o programa que será apresentado por Fernando Fernandes.

Ao todo, serão 24 participantes, porém, desta vez, todos anônimos – diferente da última edição que contou com ex-BBBs e foi vencida por Paula Amorim, do BBB 18.

Outra diferença é que os episódios irão ao ar em três dias da semana: terças e quintas-feiras, com eliminação de um competidor em cada dia, e aos domingos, com entrevistas com os eliminados sob o comando de Ana Clara.

Em 2021, a exibição era apenas nas terças-feiras e havia bate-papo com o eliminado nos domingos. O prêmio permanece o mesmo e o vencedor levará para casa R$ 500 mil.