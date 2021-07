No horário nobre

Aline estreou no vídeo na Record, onde atuou como produtora e repórter; em 2010 passou a integrar a equipe de repórteres da Band - Foto: Divulgação - Globo

Ainda em maio, a GloboNews anunciou uma série de mudanças em sua grade de programa. Com isso, Aline Midlej, que ganhou bastante destaque no canal de notícias à frente da cobertura da pandemia do novo coronavírus, viu sua rotina se inverter por completo de uma hora para outra. Após ancorar o matutino “Edição das 10h” nos últimos anos, a apresentadora recebeu a missão de assumir o comando do noturno “Jornal das Dez”, substituindo Heraldo Pereira.

“Recebi essa chance com muita alegria e um imenso senso de responsabilidade. É uma missão que me honra. Saio das 10h da manhã para as 10h da noite. Então, o dia vai, praticamente, se inverter. Depois de quase cinco anos acordando junto com o Sol, vou fechar o dia dos assinantes com informação bem amarrada, envolvimento e leveza. Sou uma pessoa muito ativa, noturna e já estou nas adaptações domésticas há bastante tempo”, explica.

No ar desde outubro de 1996, a produção é o jornal mais antigo da grade da GloboNews. Com novo cenário, o jornal tem a função de analisar e debater os principais acontecimentos do dia. Ao longo do noticiário, Aline conta com os comentários de Demétrio Magnoli, Guga Chacra, Carlos Alberto Sardenberg, Flávia Oliveira, Gerson Camarotti, Merval Pereira, Ana Flor, Mônica Waldvogel e Giuliana Morrone.

“Chego ao ‘Jornal das Dez’ pela âncora que fui no ‘Edição das 10h’. Pela assinatura e estilo desenvolvidos ali. Mas sendo um jornal mais curto, de fechamento de dia, com muito foco na análise política, encontraremos um novo caminho. Isso é interessante e desafiador”, valoriza Aline, que ressalta a importância do jornalismo nos últimos meses.

“Foi um ano excepcionalmente duro, mas no qual o jornalismo prestou um serviço essencial. Procuramos dar o nosso melhor. Foi possível sentir mais as notícias com os telespectadores. Isso chegou mais forte nas pessoas e reverberou. Consolidei um estilo que eu já tinha: ser transparente no vídeo. Cada experiência na GloboNews me ensinou muito”, completa.

Ao longo do último um ano e meio, Aline precisou lidar com notícias e momentos extremamente difíceis relacionados à pandemia de Covid-19. A crise de oxigênio em Manaus, no Amazonas, foi um dos períodos mais tensos para a jornalista diante do vídeo. “Nada foi mais marcante e dolorido do que noticiar que brasileiros com Covid-19 morreram por falta de oxigênio. Primeiro no Amazonas, depois em outros estados. Profissionais de saúde desesperados, famílias devastadas chegando com cilindros de oxigênio aos hospitais. Um horror”, lamenta.

A pandemia, infelizmente, perdura por um longo tempo. A rotina de casa para o trabalho tem sido o principal cronograma de Aline nos últimos meses. “Meu dia a dia continua sendo de casa/trabalho, dando espaço para minhas pedaladas, yoga em casa e muita meditação. Faço boa parte das apurações por telefone ou mensagens e funciona muito bem. A vida de todos nós já se ajustou a isso. A comunicação encontrou ritmo e eficiência”, aponta.

Natural de São Luís, no Maranhão, Aline estreou no vídeo na Record, onde atuou como produtora e repórter. Em 2010, ela passou a integrar a equipe de repórteres da Band. Foi âncora do programa “Café com Jornal” e repórter do “Jornal da Band”. Na GloboNews, ela estrou à frente do “Edição das 10h”.

Acostumada a estar diante das câmeras, Aline tem aprendido a lidar com a exposição do vídeo, buscando não se deslumbrar com os holofotes e glamour da televisão. “Claro que mais exposição e especulação são consequências naturais de um reconhecimento maior. Mas lido bem com isso. É do jogo. Gosto muito das trocas nas redes sociais, tem muito conteúdo interessante por ali, e acho um espaço importante de posicionamento no mundo. Mas exercito um equilíbrio diário. Às vezes passo dias sem postar, observo de longe e me mantenho conectada com minha missão de comunicar e, se possível, tornar o mundo um lugar melhor para todo mundo. O ego precisa ser administrado todos os dias. Assim, a gente não se perde do propósito real”, analisa.

Vida nova

Ainda em julho do ano passado, Aline trocou São Paulo pelo Rio de Janeiro. A jornalista se casou com o diretor Rodrigo Cebrian, criador da série “Que Mundo É Esse?”, que foi ao ar na GloboNews. A mudança, em meio à pandemia, ganhou um ritmo mais lento. “Antes dela (pandemia), já vivia entre as duas cidades para os plantões de fim de semana e para visitar meu namorado, que morava na cidade. A mudança foi bem-vinda em todos os sentidos, pessoal e profissional. Adoro o Rio e já me sinto em casa”, vibra.

Por conta da Covid-19, Aline diminuiu drasticamente suas visitas aos familiares em São Paulo por conta dos riscos de contaminação na ponte-aérea entre o Rio e São Paulo. “Como muitos brasileiros, precisei ficar longe da minha família (pais e irmãos). Sinto muita saudade. Assim como sinto muita falta de estar mais na rua, com as pessoas. Mas vendo consequências tão mais graves, as perdas, o aumento da desigualdade, a fome, me sinto privilegiada”, aponta.