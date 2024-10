No elenco de ‘Volta por Cima’, Bia Santana tem pressa em ganhar novas oportunidades na tevê

Aos 20 anos, Bia Santana está no auge da vitalidade e animação. A atriz, que estreou nas novelas em “Elas por Elas”, não esperou o fim do remake para começar a planejar seus novos passos profissionais. No dia da reexibição do último capítulo do folhetim, inclusive, Bia estava nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, realizando testes para “Volta por Cima”, novíssima trama das sete. “Me disseram que estavam procurando uma atriz que fosse parecida com a Jéssica Ellen e meu nome foi cotado para o teste. Fiz no sábado e a aprovação veio na quarta seguinte. Foi uma linda e grata surpresa. Na época, estava fazendo testes também para ‘Garota do Momento’ (próxima novela das seis). A ideia de emendar uma novela em outra dentro da Globo é realmente um sonho”, celebra a atriz, que conquistou o papel da sonhadora Tati.

Na novela das sete, Tati é a filha temporã que Lindomar e Doralice, interpretados por MV Bill e Teresa Seiblitz, não esperavam ter. Estuda no ensino médio e almeja ser a primeira da família numa universidade. Muito jovem, ainda está formando seu caráter. Algumas vezes dá razão à irmã sobre ser honesta e batalhar pelo que quer, mas, em outras, é seduzida pelo jeito folgado que o tio Osmar, papel de Milhem Cortaz, tem de conseguir o que quer manipulando as pessoas. “Desde o primeiro texto que li da Tati, eu soube o quanto seria divertido fazê-la. Eu vim de uma personagem totalmente tímida e certinha em ‘Elas por Elas’, então a possibilidade de dar vida a uma menina autêntica, com personalidade forte, totalmente sem filtro, me fascinou desde o primeiro momento. É uma oportunidade grandiosa de mostrar uma outra camada minha como atriz”, afirma.

Outro detalhe importante no enredo da personagem é sua paixão por K-Drama, termo usado para descrever séries de televisão produzidas na Coreia do Sul. As produções podem ser de vários gêneros, como romance, comédia, ação, suspense e fantasia. Bia mergulhou no universo do K-Drama desde o início dos testes. “O meu favorito até agora é ‘Pretendente Surpresa’, ganhou meu coração, porém estou assistindo ‘Rainha das Lágrimas’ e tem grandes chances de roubar o favoritismo. Os K-dramas têm sido descobertas bem legais, eles realmente têm o poder de tirar você de uma realidade e imergir naquilo. São leves e deliciosos, com certeza depois da Tati continuarei assistindo. Acho que temos um novo vício”, ressalta.

Nascida no Rio de Janeiro, Bia também é bailarina e modelo. Ainda jovem, curtia assistir aos folhetins das nove. “Me prendia mais do que desenho”, relembra. Ela, porém, acreditava que o sonho de seguir uma carreira artística estava longe de sua realidade. No entanto, quando as oportunidades como modelo começaram a surgir, a atriz viu uma chance florescer. “Escolas de teatro na época não entravam no nosso orçamento e eu comecei a esquecer desse sonho. Até que me veio a oportunidade de me desenvolver como modelo e, logo depois, a oportunidade da novela. Eu não lembro como surgiu a minha paixão, mas hoje eu afirmo que não consigo viver sem arte”, valoriza.

“Volta por Cima” – Segunda a sábado, às 22h30, na Globo.