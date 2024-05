Cultura No elenco de ‘Renascer’, Renan Monteiro celebra papel de destaque no horário nobre

Renan Monteiro tem vivido em sua rotina as novas relações de trabalho no mercado audiovisual. No ar em “Renascer”, o ator precisou ajustar toda sua logística para se juntar ao elenco da atual novela das nove da Globo. Antes de chegar ao enredo adaptado por Bruno Luperi, ele finalizou sua participação na décima temporada da minissérie “Reis”, da Record, que estreou em abril. A sequência de trabalhos, porém, deixou Renan com um curto período de preparação para assumir o papel do confuso José Agusto. “Em alguns trabalhos a gente tem bastante tempo de preparação, mas em outros isso não acontece. Foquei em finalizar ‘Reis’ e chegar em ‘Renascer’ de peito aberto. Já estou completamente imerso nas gravações”, explica.

Na história, José Augusto é primogênito de Maria Santa e José Inocêncio, interpretados por Duda Santos e Humberto Carrão/Marcos Palmeira. Perfeccionista, se formou em Medicina, na incessante busca pelo orgulho do pai. Sua vida, porém, sai dos trilhos quando passa a ser investigado no hospital, e é impedido de exercer sua profissão, ao mesmo tempo passou por uma separação traumática.

“É um personagem que carrega frustração. Tem uma entrega corporal bem forte. Imagina fazer 25 cenas frustrado, revoltado e levando esporro do pai. Eles não têm diálogo. O pai só fala e não escuta”, explica Renan, que terá uma trama romântica mais à frente. “Ele passa por uma crise no casamento e, mais para frente, irá se envolver com a Buba (Gabriela Medeiros), que é uma mulher trans nessa versão. É uma novela totalmente ressignificada. Feliz por viver essas discussões no vídeo”, aponta.

Na primeira versão, José Augusto foi vivido por Marco Ricca. Apesar de conhecer o ator de outros projetos, Renan não chegou a conversar com Ricca sobre o remake. Ele, inclusive, não assistiu ao folhetim antes do início das gravações. “Não vi a primeira versão porque era muito pequeno. Respeito muito a obra e adoro o Marco Ricca. Fizemos um filme juntos. Mas quero ter liberdade de criação do personagem e também é uma nova leitura da obra original”, afirma.

Criado no Vidigal, no Rio de Janeiro, Renan começou a atuar no teatro aos sete anos de idade e fez parte do projeto Nós do Morro, movimento artístico da comunidade. Com uma trajetória longa no teatro, ele vem conquistando espaço gradualmente na tevê. Antes de “Renascer”, ele chegou a integrar o elenco de obras, como “Novo Mundo” e “Nos Tempos do Imperador”. “Faço teatro há 30 anos e já viajei o mundo com peças. Muito feliz de chegar a uma novela das nove. Estou galgando meu espaço. Me sinto preparado para emocionar o público”, valoriza.

“Renascer” – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.