No elenco de 'Maria Bonita', Thainá Duarte valoriza narrativas nordestinas no audiovisual

Thainá Duarte está quase uma verdadeira especialista no universo cangaceiro. Destaque na primeira temporada de “Cangaço Novo”, do Prime Vídeo, a atriz também foi escalada para a série “Maria Bonita”, novo original Star+, que chega ao serviço streaming ainda em 2024. Thainá, que começou na trajetória artística aos 13 anos, celebra a chance de mergulhar em narrativas nordestinas que vão além de representações estereotipadas. “Acho muito chique e necessário esse novo momento no audiovisual. Para mim, é uma alegria participar dessa construção e contar todas essas histórias”, explica.

Estrelada por Isis Valverde e Júlio Andrade, “Maria Bonita” retrata a história de Lampião e Maria Bonita. A produção apresentará a figura histórica titular, que foi a primeira mulher a participar de um grupo de cangaceiros. Na série, Thainá viverá Lurdes, uma das integrantes do grupo de cangaceiras de Maria Bonita. “Desde os testes, eu fiquei muito interessada no projeto. Queria muito ter a oportunidade de trabalhar ao lado do diretor Sergio Machado. Admiro e acompanho os trabalhos dele há muito tempo. Também admirava muito o Tejido, que foi nosso diretor de fotografia. Estamos cercados por uma equipe incrível e de qualidade”, elogia.

Essa sequência de trabalhos contínuos no vídeo tem despertado memórias em Thainá. Recentemente, ela reencontrou a produtora responsável por seu primeiro casting para um comercial. “Ela me enviou uma foto minha com 13 anos. Eu era um bebê e já estava trabalhando para conquistar meu lugar ao sol. Chorei muito quando vi e pensei no tanto de coisa que já conquistei”, relembra a atriz, que também protagonizou as duas temporadas de “Aruanas”, original Globoplay. “Esse momento da minha carreira tem sido de entender o lugar em que estou e compreender o lugar onde quero chegar. Quero apreciar as conquistas até aqui”, completa.

Enquanto “Maria Bonita” não chega ao streaming, Thainá curte a boa repercussão de “Cangaço Novo”, que, inclusive, foi renovada para uma segunda temporada. Na história, ela interpreta Dilvânia, que é irmã de Dinorah e Ubaldo, vividos por Alice Carvalho e Allan Souza Lima.

“Foi uma experiência que me ensinou sobre atuação, sobre pluralidade cultural no Brasil e através da convivência com o elenco, profissionais da equipe e pessoas das cidades em que filmamos que entendi também a potência do projeto porque é um universo que tem muito a ser mostrado e que contribui de forma rica para a nossa cultura”, valoriza a atriz, que encarou uma série de gravações no Nordeste. “Foi um período longo que me ensinou muito como atriz e pessoa. Estar com uma equipe de mais de 150 pessoas obstinadas a entregar o melhor trabalho possível depois de estarem meses isoladas em suas casas foi algo memorável que eu vou guardar no meu coração”, lembra.

“Maria Bonita” – Star+ – Estreia prevista para 2024.

“Cangaço Novo” – Prime Vídeo – Primeira temporada disponível.