No elenco de ‘Mania de Você’, Bruno Montaleone exalta período de gravações em Portugal

Os meses de pré-produção de uma novela são fundamentais para a composição dos personagens. Bruno Montaleone, inclusive, aproveitou o período para mergulhar no texto de João Emanuel Carneiro e entender todos os altos e baixos da trama de Cristiano, seu personagem em “Mania de Você”, nova novela das nove. Ele, porém, só compreendeu mesmo todas as nuances do papel durante as gravações da trama em Portugal.

“Foi incrível gravar em Portugal. Um sonho. Muito chique começar a gravar por lá. Tivemos várias cenas de ação e perseguição. Então, fui colocado nesse mundo do Cristiano logo de cara. Já entrei na energia do personagem”, explica.

Boa praça, ingênuo e de bom caráter, Cristiano é casado com a namorada de adolescência, Michele, papel de Alanis Guillen. Ele trabalha como carregador de tacos do clube de golfe no resort Albacoa e vai tentar uma nova vida com a amada em Portugal. “Surge essa oportunidade em Portugal que parece boa, mas ao chegar lá vê que é uma grande roubada. Acho que o Cristiano conversa bem com a temática da novela. Mas sinto que esse personagem é o único que não faz maldade por maldade ou com essa finalidade de corrupção”, defende.

Mais à frente no enredo, Cristiano verá o amor da sua vida se envolver com outro homem. Mais velho e mais experiente, o outro pretendente da moça roubará a atenção dela de uma só vez, a ponto de ela colocar seu relacionamento em cheque. O novo amor de Michele será vivido por Samuel de Assis, que entrará mais à frente do folhetim.

“Não estou preparado para esse triângulo. Inclusive, estou levando para o lado pessoal (risos). Brincadeira. Não sei o que vai acontecer a partir desse momento. Mas estou preparado para tudo. Em uma novela, você nunca chega com o personagem 100% pronto. Tem de vir de cabeça aberta para mudanças”, aponta.

Em sua segunda novela das nove, Bruno também celebra outros projetos fora do horário nobre. Ele pode ser visto na terceira e última temporada da série “De Volta aos 15”, original Netflix. A produção, que esteve no Top 10 Global da plataforma de streaming, colocou Bruno em contato com o público internacional.

“Muito feliz de estar em tantos projetos legais. Como artista, sou carente de plateia. Assim que peguei o roteiro, eu sabia que tínhamos uma temporada muito legal e mais madura nas mãos. Tivemos uma resposta ótima do público. Recebo mensagens em inglês, espanhol, italiano…”, celebra.

