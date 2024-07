Cultura No elenco de ‘Família é Tudo’, Renato Góes adere à leveza do ex-skatista Tom

Renato Góes tem feito de forma bem animada o caminho para os Estúdios Globo, localizados no Rio de Janeiro. Há quase duas décadas diante das câmeras, Renato tornou-se um dos atores mais requisitados da emissora. E, apesar de estar emendando projetos de destaque e protagonistas nos últimos anos, reuniu diversos motivos inéditos para celebrar sua escalação para viver o gente-boa Tom em “Família é Tudo”, da Globo.

“Com 18 anos fiz minha primeira novela e estou há 19 anos fazendo novela. É minha primeira novela das sete e tem a coisa da leveza e da alegria que passa para os bastidores. Meus últimos personagens tinham um clima mais pesado, forte. Agora o clima é mais leve e estou muito grato e feliz. É um momento de celebrar mesmo”, exalta.

Publicitário e ex-skatista, o personagem criado por Daniel Ortiz tem uma produtora de audiovisual. Com jeito aventureiro, ele é um eterno apaixonado por Vênus, papel de Nathalia Dill. Eles se conheceram na infância e namoraram por mais de 15 anos. Sofreu quando o noivado deles terminou por conta de uma armação feita enquanto ele estudava no exterior. Prestativo e entusiasmado, apoia Vênus a reerguer a Fundação e unir sua família. “Ele perdeu o amor da vida por conta de uma armação. Agora que reencontrou essa paixão, o Tom fará de tudo para ficar ao lado dela. Temos muitas tramas interessantes nessa novela”, aponta.

A trama de “Família é Tudo” marca sua estreia no horário das sete. Como o convite chegou até você?

Foi uma ótima coincidência. Eu estava andando de skate com meu filho e postei uma foto com ele no colo. Poucos dias depois recebi uma ligação da Globo me convidando para a novela. Um personagem que, assim como eu, tem dois filhos, anda de skate e ainda é publicitário. Eu sou formado em Publicidade. Uma série de coincidências. Fiquei bem feliz com o convite porque é um projeto bem diferente do que eu vinha fazendo na tevê.

Em quê?

É minha primeira novela das 19 horas. Lá atrás, fiz uma participação muito rápida em “Pé na Jaca” e, agora, retorno ao horário. É uma novela com leveza, alto-astral e um colorido. Tudo isso é uma novidade para mim, um frescor. Não precisei me preocupar em trazer coisas novas. Emendei “Pantanal” e “Mar do Sertão”. Fiz dois filhos de fazendeiro, dois caras que tinham força, tinha o lance do cavalo e tudo mais. Agora o Tom é algo bem na contramão disso. Estou adorando embarcar nessa.

Na história das sete, o Tom é um ex-skatista. Tem alguma chance de ele retornar às pistas mais à frente?

O Tom sofre uma lesão que o impede de seguir na carreira. Além disso, tem o lance da idade. Então, ele abandou o esporte. É complicado voltar. Mas estou confiante de que ele vai vencer e voltar de alguma forma. A verdade é que a lesão mais a idade complicam tudo. Mas estou animado com essa possibilidade de ver o Tom em ação novamente.

Por quê?

Estou treinando skate para qualquer possibilidade (risos). Montei um skate para mim e tive algumas quedas. Mas tudo dentro do percurso. Eu já andava de skate, mas era skate longboard. Na novela, a gente usa o street, o mais clássico, que é menor, mais ágil e menos estável. Mas é bom porque está sendo uma novidade na minha vida. Isso, aliás, é uma das melhores coisas da profissão. Estamos sempre aprendendo coisas novas.

O Tom é um personagem tranquilo e de bem com a vida. O que mais chamou a sua atenção na oportunidade de contar essa história na tevê?

O Tom tem um detalhe que saltou aos meus olhos logo de cara. Assim como ele, eu também sou um eterno apaixonado pela mulher que escolhi passar a minha vida (a também atriz Thaila Ayala). Muito feliz com a família que formamos, estamos sempre apoiando um ao outro. O Tom perdeu o amor da vida dele há 15 anos por conta de uma armação e, agora que reencontrou, vai fazer de tudo para estar ao lado desse amor. Acho que esse é o nosso grande ponto de encontro. A paixão pela mulher das nossas vidas.

Nos últimos anos, você se tornou um dos principais galãs da emissora. Como tem encarado esse período tão frutífero na sua carreira?

Acho que dei muita sorte. Estou no Rio de Janeiro há 19 anos. Já cheguei formado e cada novo trabalho é um melhor momento para mim. Com 18 anos fiz minha primeira novela e estou há 19 anos fazendo novela. Atingi minha maioridade em novelas (risos). “Família é Tudo” é quase um trabalho de celebração.

Como assim?

Minha primeira novela das sete e tem a coisa da leveza e da alegria que passa para os bastidores. Meus últimos personagens tinham um clima mais pesado, forte. Agora o clima é mais leve e estou muito grato e feliz. É uma novela feita literalmente em família, né? Afinal, a Thaila também está no elenco. Então, nossos filhos estão acompanhando mais do que nunca nosso trabalho porque nossos papos em casa são quase todos sobre a novela. Um trabalho super para cima.

O tema família é muito importante para você?

Com certeza. Minha família é bem grande e bastante unida. Mas, como toda família grande, tem muita treta também (risos). E acho que a novela aborda bem isso. São muitas famílias sendo retratadas. Vejo muitas situações na história que já vivi em família. É uma abordagem bastante plural.

“Família é Tudo” – Globo – Segunda a sábado, às 18h30.

Respiro artístico

Um dos principais galãs da nova geração, Renato Góes tem emendado trabalhos na televisão. Ainda assim, nos poucos momentos longe dos Estúdios Globo, o ator faz questão de retornar ao cinema para se reciclar artisticamente. “Cinema é diferente. Me recicla e me deixa cheio de ar. O cinema tem um tempo de criação diferente que faz você voltar renovado para mais um ano de trabalho na tevê. Um trabalho que é corrido demais. Se não tiver preenchido de coisas novas, cai no mesmo lugar. Cinema me deixa vivo para estar na tevê”, afirma.

A todo o vapor nas gravações de “Família é Tudo”, Renato já tem planos profissionais engatilhados para o segundo semestre. Em breve, o ator lança o filme “O Homem de Ouro”, longa de Mauro Lima sobre a vida de Mariel Mariscot, um violento policial brasileiro acusado de vários crimes. Além disso, ele também rodará o filme baseado no livro “Já Não Me Sinto Só”, de Maria Flor. “Vai ser mais um trabalho lindo e ainda estarei ao lado da Andréa Beltrão e da Manu Gavassi”, adianta.