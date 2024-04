No elenco de “Elas por Elas”, Rayssa Bratillieri exalta a carreira ascendente na tevê

Rayssa Bratillieri ainda está no início de sua trajetória diante das câmeras. Ela, no entanto, tem engatado trabalhos no vídeo. A atriz, que despontou na extinta novelinha “Malhação”, também esteve no elenco de “Éramos Seis” e, agora, participa do remake de “Elas por Elas”, onde vive a ativista Isis. “Fiquei impressionada com o texto. Sei que fiz apenas duas novelas até hoje. Mas eu não conseguia parar de ler os capítulos. Acho que li uns 20 capítulos em dois dias. Queria saber como as coisas iam se desenvolver. Estou cercada de uma equipe muito competente. Estou aprendendo muito”, valoriza.

Na história adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, Ísis e Giovanni, papéis de Rayssa e Filipe Bragança, vivem um romance ao estilo Romeu e Julieta. Isso porque são filhos de Adriana, de Thalita Carauta, e Helena, vivida Isabel Teixeira, respectivamente. No passado, mesmo sabendo que Adriana e Jonas, interpretado por Mateus Solano, estavam apaixonados e eram noivos, Helena usou o fato de ser rica e a promessa de ajudá-lo a conseguir um emprego na empresa de sua família para seduzi-lo por uma noite e, de quebra, ainda engravidou – de Giovanni.

A notícia caiu como uma bomba para Adriana, que desapareceu da vida deles, deixando o caminho livre para a rival. “É uma personagem com muitas nuances para trabalhar. Tem alguns lados dramáticos na história dela, mas também tem uma comédia. Isso é muito legal. A Cris (Valentina Herszage) traz essa comédia para o triângulo com o Giovanni”, aponta.

Além do triângulo amoroso, Isis também tem o desejo de saber quem é seu pai. O que a jovem nem imagina é que ele está mais perto do que nunca. A ativista é fruto de uma noite entre Adriana e Sérgio, papel de Marcos Caruso. Em um encontro inesperado, Adriana o reconhece e percebe que ele é o homem com quem ela dormiu no dia em que terminou com Jonas. E, apesar de não reconhecer Adriana logo de cara, Sergio não demora para ligar os pontos entre ele e Isis. “Tem muita história escondida sob o tapete. Essa vontade de descobrir quem é o pai é um lado dramático muito bom da personagem. Apesar de ser um remake, é uma trama aberta e muitas adaptações estão vindo. Sei que vou construindo as nuances da Isis a cada novo capítulo”, ressalta.

A primeira versão de “Elas por Elas” foi ao ar na década de 1980. Rayssa, que nasceu em 1998, não tinha tido contato com a obra de Cassiano Gabus Mendes até ser escalada para o remake. A atriz chegou a ver alguns capítulos da novela original, mas não pautou sua construção de personagem na produção antiga. “Vi algumas coisas, mas não tudo. A personagem é muito diferente. Toda essa temática de ativismo social, veganismo e causa animal é muito contemporâneo. Acho que esses detalhes já mostram muito sobre a personagem. A Isis é uma mulher com posicionamento forte diante da vida. Digo que quem tem limite é município. A Isis não tem nenhum (risos)”, afirma.

“Elas por Elas” – De segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Tudo em conjunto

Rayssa Bratillieri tem valorizado os momentos em estúdio durante as gravações de “Elas por Elas”. A atriz, que trabalha pela primeira vez ao lado da diretora Amora Mautner, tem mergulhado em toda a liberdade artística da diretora. “Nunca tive tanta liberdade para criar, propor e jogar com outros atores. Está sendo uma experiência incrível de aprendizado. A Amora é uma profissional maravilhosa e tem sido uma grande conselheira nesse processo”, elogia.

A troca de Rayssa não acontece apenas com a direção. Ela também tem aproveitado os momentos com Filipe Bragança e Valentina Herszage. “Está sendo um presente contracenar com o Filipe. Tenho uma admiração por ele há muito tempo. Ele é profundo e intenso. Temos uma troca linda. A Valentina é uma querida. Acho que é um trio que dá pano pra manga”, brinca.