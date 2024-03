No elenco de ‘Elas por Elas’, Isabel Teixeira vibra com oportunidades em sequência na tevê

Cada vez que entra nos estúdios de “Elas por Elas”, Isabel Teixeira embarca em um universo novo. Com uma carreira ainda tímida e crescente na televisão, a atriz encara sua primeira vilã diante do vídeo. Tudo isso ainda com uma carga de humor típico das obras de Cassiano Gabus Mendes. “Eu amei quando soube que faria a Helena porque ela é muito diferente de mim. Falei: oba, vou brincar de mudar radicalmente tudo, e eu adoro! Também tem essa felicidade de ser uma releitura. O país mudou nos últimos 40 anos, desde que a versão original do Cassiano Gabus Mendes foi ao ar, e agora a gente tem dois autores talentosos como a Thereza (Falcão) e o Alessandro (Marson) trazendo essas mudanças e nos fazendo pensar sobre elas”, valoriza.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na nova versão do folhetim da década de 1980, Isabel interpreta a voluntariosa Helena, que comanda com mãos de ferro a fábrica de cosméticos que foi fundada por seu pai, Sérgio, papel de Marcos Caruso. As coisas ficam complicadas quando Adriana, de Thalita Carauta, ex-noiva de Jonas, vivido por Mateus Solano, volta a fazer parte da vida deles, e Helena se vê novamente diante de sua grande rival. “Acho que temos um bom triângulo entregue ao público. São personagens com muitas nuances e isso é instigante”, explica.

“Elas por Elas” é sua terceira novela, mas apenas a segunda que você faz do começo ao fim. Como tem sido essa trajetória na tevê até aqui?

Estou amando tudo. Das três novelas que eu fiz, duas são remakes. Acho isso maravilhoso porque estou desenvolvendo uma linguagem de remakes. Sinto que as falas são muito reais. No início, estava com um pouco de dificuldade de entender tudo. Mas foi ótimo ver algumas cenas para ganhar um norte antes da estreia. Acho que entrei no eixo. Estou aprendendo ainda.

Você chegou a rever algo da trama original?

Quando soube que estaria no projeto, a primeira coisa que eu fiz foi ver a novela inteira. Eu sou extremamente apaixonada pelo gênero das novelas. Acho que estou naquela fase encantada e empolgada de começo de namoro, sabe? Estou vendo, inclusive, várias novelas.

Quais?

Comecei a ver “Baila Comigo”. É uma loucura. Amo muito o Tony Ramos. É interessante ver como cada novela corresponde ao tempo em que foi produzida. Sempre vem uma cartela de aviso explicando que a novela retrata um tempo específico. Mas como é bom rever isso para suscitar a conversa e o debate. O remake, assim como as grandes obras clássicas, é um jeito de ver como evoluímos como sociedade. Costumo indagar o que seria Shakespeare se não fossem os remakes. Estou percebendo que há maneiras bem únicas de escrever novela. Escritor brasileiro de novela é digno de Academia Brasileira de Letras. É um patrimônio que temos de preservar e enaltecer.

Entre as sete protagonistas, a Helena é a personagem que tem a maior dose de vilania. Como foi seu processo de composição para o papel?

Vejo a Helena como uma vilã muito clássica do Cassiano. Gosto da vilã porque são as vilanias que fazem a trama ir para frente. Então, eu fui beber da fonte de outras vilãs clássicas, como a Bia Falcão (Fernanda Montenegro), de “Belíssima”, a Branca (Suzana Vieira), de “Por Amor”, e a Filomena (Aracy Balabanian), de “A Próxima Vítima”. Gosto porque são histórias que mostram a fé cênica. A Helena é uma vilã que me permite passar por vários estados, dando o meu melhor. Gosto muito porque é algo bem diferente da Maria Bruaca, de “Pantanal”.

De que forma?

A trama de “Pantanal” era uma novela mais pautada na imagem, na elaboração cinematográfica. “Elas por Elas” é uma produção mais fincada na palavra. Acho que, pela primeira vez, estou fazendo aquela novela tradicional, sabe? Com boca de cena, jogo entre atores, a gente vai crescendo e descobrindo o jogo de cena com os colegas. Ainda estamos no início dessa jornada, mas acho que serão ótimos dias de trabalho daqui até o final.

Após “Pantanal”, você ganhou uma repercussão enorme entre o grande público. Como tem lidado com toda essa exposição recente?

Eu tenho mania de fingir que certas coisas não são comigo (risos). Não sei explicar. Fico chocada ainda quando falam de mim ou falam comigo. Mas estou adorando fazer mais tevê. Fico triste quando estou de folga e não gravo. Tem sido muito legal trocar com tanta gente. Acho que nossas novelas podiam ser que nem aquelas novelas americanas, que não acabam nunca.

Com a repercussão e o sucesso, também chegam as críticas. Em tempos de redes sociais, como você lida com o retorno do seu trabalho?

Eu entendi, ao longo do tempo, que preciso estar bem para acompanhar certas coisas. Porque essas pancadas não têm filtro. Então, vou olhando os comentários e vendo como trabalho. Quando “Pantanal” estreou, eu recebi uma mensagem falando que eu era muito exagerada. Fiquei tristíssima, nem dormi direito. Depois entendi que aquele comentário foi bom. Porque eu sou do teatro, né? Então, tenho de tomar cuidado mesmo para não exagerar. Escrevi para pessoa depois agradecendo.

“Elas por Elas” – Globo – De segunda a sábado, às 21h30.

Janela de oportunidade

A trama de “Elas por Elas” carrega certa dose de nostalgia para Isabel Teixeira. Tudo isso porque a trama original assinada por Cassiano Gabus Mendes passava no único horário liberado para a atriz ver tevê na infância. “Minha mãe não deixava ver televisão. Achava que não era bom. Então, quando chegávamos da escola, eu tomava banho, jantava e via uma horinha de tevê e era justamente o horário das 19h. Lembro muito de ‘Brega & Chique’, ‘Ti-Ti-Ti” e ‘Que Rei Sou Eu?’”, explica.

A atriz, inclusive, carrega muitas memórias específicas da primeira versão do folhetim, que foi ao ar na década de 1980. “A abertura era muito marcante. E lembro muito do Mário Fofoca. Acho que vi tudo sobre ele. Vi filme, série e ainda lembro de uma musiquinha”, conta.

Cara e coragem

A carreira de Isabel Teixeira na tevê ainda é bastante recente. Ela, porém, já conta com 40 anos de trajetória artística. Ao longo do tempo, a atriz garante que acumulou o máximo de experiência nos palcos e no vídeo. “Nunca neguei um personagem. Posso negar um trabalho por condição. Mas um personagem nunca neguei pela história. Todo mundo tem alguma coisa de interessante que podemos nos apaixonar. Protagonista ou não. Aprendi a trabalhar”, aponta.