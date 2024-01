No elenco da série “Fim”, Heloisa Jorge relembra infância em Angola ao encarnar a altiva Célia

Heloisa Jorge carregou referências muito particulares durante as gravações de “Fim”, série original Globoplay. Nascida em Angola, a atriz de 39 anos chegou ao Brasil ainda na adolescência. Ela, porém, encontrou vários pontos de conexão entre sua família angolana e a história de Célia na obra criada e escrita por Fernanda Torres. “Eu não tinha essa referência da Zona Norte carioca. Mas lembrei muito como as mulheres da minha família são solares. Elas falam alto e parece até que estão brigando o tempo todo, mas é só o jeito de se expressar. Foi um ponto de conexão afetiva muito bonito”, afirma.

Na história baseada no livro homônimo de Fernanda Torres, Célia é casada com Neto, papel de David Júnior. Os dois têm uma realidade bem diferente da dos demais amigos. Trabalhadores desde cedo, se apaixonam e consolidam um casamento tradicional, do qual muito se orgulham. Juntos, eles selam um pacto de fidelidade e se protegem de um mundo de permissividade, para o qual não foram convidados a participar. “A Célia se encontra em um lugar meio inadequado dentro desse grupo de amigos. É muito legal como a Fernanda escreve a Célia nesse lugar de deboche, altivez e autoestima. Ela não tem filtro. Pensou, falou”, explica.

A trama de “Fim” chega na esteira de um período recheado de trabalhos para a atriz. Além da série do Globoplay, Heloisa também esteve nas novelas “Mar do Sertão” e “Vai na Fé”, o especial “Juntos a Magia Acontece 2”, a série “Sentença”, original Amazon Prime Vídeo, e o humorístico “Cine Holliúdy”. “Muito feliz de poder aproveitar agora a série ‘Fim’. É um trabalho que começou a ser feito antes da pandemia. Tivemos todas as paralisações. Então, estou muito emocionada, feliz e ansiosa de ver esse projeto sendo entregue”, valoriza.

Curtindo a série “Fim” no Globoplay, Heloisa já era velha conhecida da história de Fernanda Torres. Mesmo antes de chegar ao elenco da produção, ela já havia lido a obra. “Eu amo esse livro. Então, foi especial participar de todo esse projeto. Além disso, estamos com uma equipe maravilhosa que tem a minha admiração há muito tempo”, elogia.

“Fim” – Primeira temporada disponível na plataforma Globoplay.