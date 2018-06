No Brasil, Liam Payne canta para fãs em varanda de hotel

O cantor Liam Payne, conhecido por ter integrado a boy band One Direction, está no Brasil para divulgar seu trabalho em alguns compromissos profissionais e participar de programas de TV.

Apesar de não ter marcado nenhum grande show no País, ele aproveitou a sacada do quarto do hotel em que está hospedado para dar um presente aos fãs, cantando alguns de seus sucessos.

Canções como Strip That Down e Litthe Things foram entoadas para delírio da multidão que estava no solo.

Algumas pessoas que estavam na região publicaram vídeos do momento nas redes sociais.