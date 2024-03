No ‘BBB 24’, Yasmin Brunet se revolta após Davi chamá-la de ‘inútil’

Yasmin Brunet venceu a Prova Bate-Volta e escapou do Paredão deste domingo, 3, no BBB 24. Ela foi indicada por Davi, que atendeu o Big Fone mais cedo e tinha um poder de “contragolpe”. Após o fim da disputa, ela se revoltou com o fato de o participante tê-la chamada de “inútil” durante o programa ao vivo.

Quando o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que Davi explicasse sua indicação, ele respondeu: “Eu puxo a Yasmin porque acho ela uma jogadora inútil dentro da casa, do meu ponto de vista. Não vejo ela se movimentar no jogo, e no dia que ela se movimentou, foi para prejudicar a casa inteira. Foi para colocar todo mundo no Paredão, porque ela não estava no VIP. Hoje, que ela está no VIP, não se toca mais nesse assunto, de ir para o Tá Com Nada. Puxo ela para o Paredão. Vai junto comigo”, concluiu.

Após o fim do programa, Yasmin conversou com Leidy: “Me faz mal, depois do que ele fez com a Wanessa. E agora me chamar de inútil? Te juro por Deus. Fraco pra c***. Homem fraco pra c***. Leidy concordou e disse que achava “ridículo” Davi tê-la chamado de inútil no programa ao vivo.

“Ele é igual à Alane. Adoram fazer isso em ao vivo, os dois são iguais. Pegam coisas que acontecem e contorcem para serem os centro das atenções, os dois são mal educados pra c***, sem respeito. O jogador fraco faz isso, porque não tem argumento, tem que usar a falta de respeito”, continuou.

“Não vou ser subterrânea como ele, não vou entrar no joguinho dele. Depois do que fez com a Wanessa ainda vem e faz isso? Ele é desumano. Tóxico para c***. P*** que p***. Falta de respeito da p***. Pai, mãe, obrigado por terem me dado educação”, concluiu Yasmin.

Quem está no Paredão

O Paredão do BBB 24 foi formado neste domingo, na Globo: Michel foi o escolhido pelo líder, Alane, pela casa, e Davi, que já estava no Paredão e tinha direito a um contragolpe – que aplicou em Yasmin. A modelo, porém, se salvou no Bate-Volta.

Os participantes não puderam votar no líder, Lucas Henrique, na Anjo, Pitel, em Fernanda, imunizada pela amiga, e em Davi, que atendeu o Big Fone e já estava garantido na disputa pela eliminação. A formação começou com Pitel dando a imunidade para Fernanda.

– Davi votou em Yasmin Brunet.

– Giovanna votou em Alane.

– Alane votou em Yasmin Brunet.

– Michel votou em Bin Laden.

– Fernanda votou em Alane.

– Matteus votou em Yasmin Brunet.

– Raquele votou em Bin Laden.

– Isabelle votou em Bin Laden.

– Yasmin Brunet votou em Alane.

– Beatriz votou em Bin Laden.

– Leidy Elin votou em Bin Laden.

– Bin Laden votou em Alane.

Pitel, com o Poder Coringa, teve direito a dois votos, e dedicou ambos a Alane.