Cultura No ‘BBB 24’, Raquele vence a Prova do Líder da semana; veja como foi e quem ficou no VIP

Por Agência Estado 16 de fevereiro de 2024, às 08h55 Link da matéria: https://liberal.com.br/cultura/no-bbb-24-raquele-vence-a-prova-do-lider-da-semana-veja-como-foi-e-quem-ficou-no-vip-2115703/