Cultura No ‘BBB 23’, Prova do Líder tem bronca da produção e Fred direto no Paredão

Nesta sexta-feira, 17, os participantes do BBB 23 enfrentam uma prova de resistência pela liderança do programa. Até o momento da publicação desta matéria, ainda restavam quatro participantes na disputa: Aline Wirley, Cezar, Fred Nicácio e Mc Guimê.

Como esperado, a madrugada do desafio foi tensa. Os primeiros a desistir da prova tiveram de enfrentar consequências que iam desde não participar da Prova do Anjo até cair direto no Paredão. Após passar mal, Fred teve de deixar a dinâmica e sorteou a temida consequência de enfrentar a berlinda. A noite ainda teve bronca da produção e provocações.

Confira o que rolou:

Girando pela liderança

Os brothers enfrentam a clássica prova de resistência girando em carrinhos de supermercado. De acordo com as regras, todos devem ficar dentro dos carrinhos e não podem esconder o rosto no tecido que envolvia o objeto. Eles ainda precisam passar por três estações, enfrentando sensações de frio e calor: freezer, forno e air fryer. A ativação delas é escolhida pelo público.

Primeiros eliminados enfrentaram consequências

Ainda de acordo com as regras da disputa, os noves primeiros eliminados deveriam sortear pergaminhos com consequências que os afetariam durante a semana. Cara de Sapato foi o primeiro a desistir e perdeu o direito de votar no Paredão. Em seguida, Gustavo sorteou o pergaminho que o impede de participar da próxima Prova do Líder. Gabriel Santana e Key Alves também sofrerão a mesma consequência. Larissa está fora da Prova do Anjo. Bruno não pode comprar o Poder Curinga. Domitila foi direto para a Xepa. Marvvila teve de escolher alguém para deixar a Prova do Líder com ela e optou por Cristian.

Fred passa mal e vai direito para o Paredão

Fred enfrentou quase 4h de prova, mas teve de deixar a disputa após passar mal. Como foi o sexto eliminado, ele teve de sortear um dos pergaminhos das consequências. “Qual é o da imunidade?”, brincou o jornalista ao se aproximar do sorteio. Ele, porém, terminou com a pior consequência da dinâmica: ir direto para o Paredão.

Bronca da produção

Nos primeiros minutos da dinâmica, a produção não deixou de dar uma bronca nos participantes para evitar que alguns burlassem as regras e dormissem na disputa. “Atenção. Isso aqui é uma prova de resistência. Mantenham o rosto à mostra e os olhos abertos para evitar eliminações”, disse a voz misteriosa do Big Boss.

Provocações entre concorrentes

Durante a prova, os participantes utilizaram a estratégia de irritar os concorrentes. Alguns cantaram e, outros, tentaram provocar os demais para gerar possíveis desistências. Fred provocou Gustavo, que foi líder nas duas últimas semanas. “Vai, cowboy, agiliza o processo. Ninguém mais aguenta as suas festas. Parece que toda semana a gente vai para o mesmo lugar. … Só oito se lascam lá”, disse o jornalista. Ricardo começou a gritar palavrões no meio da prova. Depois de irritar Bruna Griphao e Marvvila, o brother declarou: “Não vou perder para você. Daqui, eu não saio. Você está lascada”.