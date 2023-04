Cultura No “BBB 23”, jogo do ‘Tiro, Porrada e Bomba’ tem apresentador, equipe e chefão

Na noite desta terça-feira, 25, o BBB 23 chegou ao fim. A médica Amanda levou o prêmio de R$ 2,88 milhões. No episódio final do programa, todo mundo resolveu participar do programa, inclusive o apresentador Tadeu Schmidt, os comediantes Dani Calabresa, Paulo Vieira e ninguém menos que o próprio Boninho.

No jogo do “Tiro, Porrada e Bomba”, os quatro fizeram revelações e brincaram um pouquinho. “Eu acho que ele tem ‘conchado’, ter parente com os Marinhos, porque ele fala barbaridades no quadro dele e não é demitido”, disse Dani Calabresa para Paulo Vieira.

Tadeu Schmidt não escapou da fumaça e também entrou na brincadeira. “O melhor apresentador do BBB…23”, brincou Boninho.

Na vez de Dani Calabresa, Tadeu Schmidt ficou indignado, pois a comediante nunca o imitou. “Você imita um monte de gente, mas nunca me imitou”, disse.

Já Vieira reclamou que ele não tem nem 24 horas para comentar sobre os acontecimentos do programa, já que o quadro dele é na quarta-feira e o da Dani é de terça-feira. Vieira foi atormentar ainda mais a colega e soltou o cabelo dela para encher mais de fumaça. “Não pode de cabelo amarradinho”, brincou ele.

Em uma fala polêmica, o comediante Paulo Vieira alegou que Boninho teve um dedo podre na hora de escolher o elenco do BBB 23. Boninho se defendeu dizendo: “é a mesma mão que escolhe o elenco todo, inclusive você”.