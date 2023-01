Cultura No BBB 23, Fred Nicácio e Marília são os escolhidos para o Quarto Secreto

Com 69,26% dos votos, Fred Nicácio e Marília foram a dupla escolhida pelo público para ir ao Quarto Secreto do “Big Brother Brasil 23”. Um deles retornará à casa nesta quinta-feira, 26, e o outro será eliminado.

Sem saber, os brothers disputavam uma espécie de Paredão “falso”. A votação foi dividida em duas etapas e, a partir desta quarta-feira, 25, o público vai escolher um integrante da dupla para eliminar.

Fred e Marília enfrentavam Key Alves e Gustavo na berlinda. A atleta e o fazendeiro foram a indicação das líderes Bruna Griphao e Larissa no último domingo, dia 22.

Já o médico e a maquiadora foram os mais votados pela casa e indicaram Paula e Gabriel no contragolpe, mas acabaram perdendo para a dupla na Prova Bate e Volta.

Apesar do Quarto Secreto, o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso de eliminação para enganar os brothers: “Chegou a hora! De 22 para 20. O BBB começou com tanta gente e dá adeus para dois de uma vez. Logo na primeira semana, estão à beira da Eliminação o casal que deu match no primeiro segundo e a dupla mais explosiva”.

“Tudo é muito forte aí dentro. Ainda assim, é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Todas as suas qualidades foram somadas pelo seu parceiro. Tem uma dúvida: será que eu estou saindo por minha causa ou pela minha dupla? (…) A crueldade da eliminação na primeira eliminação foi multiplicada por dois”, acrescentou o apresentador do “BBB 23”, encerrando com o anúncio da dupla mais votada.