Cultura No BBB 23, Domitila perde dinâmica do Quarto Branco e está no Paredão

Domitila estava inspirada a vencer o desafio do Quarto Branco no Big Brother Brasil 23 e garantir um carro e imunidade. No entanto, a sister acabou perdendo para o adversário, Fred, escolhido por ela ao apertar o botão para participar da dinâmica, na quarta-feira, 8.

Após resistir por pouco mais de 18 horas dentro de um carro no Quarto Branco, onde protagonizou algumas discussões com o adversário, Domitila deixou cair a logo da marca, perdendo, então, a competição.

Segundo as regras da dinâmica, passadas por Tadeu Schmidt, a dupla deveria permanecer dentro do automóvel segurando a logo da marca, preso ao lado de fora, pelo maior tempo possível. Quem deixasse a logo cair no chão, perderia o duelo.

Diante da situação, a modelo não segurou o choro. Ao perceber o ocorrido, Fred também se emocionou. Agora a sister está direto no Paredão, sem direito à Prova Bate-Volta.