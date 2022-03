No ‘BBB 22’, Gustavo, Pedro Scooby e Vinicius disputam oitavo paredão

Gustavo, Pedro Scooby e Vinicius disputam o oitavo paredão do Big Brother Brasil 22, formado na noite deste domingo, 13. A noite de votação teve início com o “anjo” Arthur Aguiar imunizando Paulo André. Na sequência, foi a vez do líder da semana, Lucas fazer sua indicação. Ele optou por Pedro Scooby, com a seguinte justificativa: “ele não seria votado pela casa. Ele é muito forte no jogo e isso atrapalha o meu jogo”.

Vetado por Pedro Scooby na última prova do líder, Eliezer descobriu que tinha o poder de indicar uma pessoa direto ao paredão. O empresário colocou Gustavo na berlinda, que, com contragolpe, puxou Vinicius para o paredão.

A votação da casa foi realizada, de forma individual, no confessionário. Douglas Silva foi o mais votado. No bate-volta, o ator levou a melhor e se salvou do paredão. O resultado da disputa entre Gustavo, Pedro Scooby e Vinicius será descoberto nesta terça-feira, dia 15.