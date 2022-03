Cultura No ‘BBB 22’, discurso de indicação do líder Lucas gera atrito e discussões

O oitavo paredão do “BBB 22” está formado: Gustavo, Pedro Scooby e Vinicius disputam a permanência na casa. Mas a votação deixou um clima tenso entre os brothers. O líder Lucas surpreendeu a todos ao indicar Scooby. Ele argumentou que o surfista parece não querer estar no programa e usou como exemplo o fato dele querer ser vetado da prova da liderança.

Durante a madrugada, Lucas confessou que se sentiu alfinetado pelo discurso feito por Arthur Aguiar na hora de imunizar Paulo André com o poder do anjo. O incômodo foi causado pelo ator ter dito que, para o atleta, ganhar o líder era uma questão de sobrevivência no jogo, e não apenas pelos R$ 20 mil em compras de uma loja de varejo – que era a premiação para o vencedor. “Eu senti (uma alfinetada) porque a gente teve uma quebra de relação muito forte”, disse Lucas.

Arthur questionou o motivo do fim da união entre os dois e o líder respondeu: “porque eu sondei em quem o outro quarto iria votar”, disse ele em referência a ter levantando a possibilidade de votar em Tiago Abravanel, antes dele desistir do programa.

Scooby x Lucas

Ao indicar Scooby ao paredão, Lucas também comentou sobre os R$ 20 mil e disse que o dinheiro faria diferença na vida dele, enquanto outros não precisavam. No entanto, o surfista não curtiu essa fala. “Você se coloca num lugar de pobre coitado, cara. ‘Não, porque os R$ 20 mil’. R$ 20 mil em faculdade particular, mano? Qual é? R$ 20 mil de compras na Lojas Americanas.”

O estudante de Medicina retrucou e apontou que sente que Scooby não leva o programa a sério. “Quando a gente fala do paredão, você diz que está de boa porque tem o carnaval. Eu não acho certo.” Em resposta, ele disse para Lucas reclamar com o diretor do BBB por ter convidado os “camarotes”.