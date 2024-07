Cultura No ar na reprise de ‘Alma Gêmea’, Priscila Fantin relembra bastidores e exalta potencial popular do folhetim

Priscila Fantin foi uma funcionária exemplar para a Globo durante toda a década de 2000. De uma época onde a extinta “Malhação” revelava os talentos da emissora, Fantin saiu da função de mocinha da produção teen direto para o posto de protagonista do horário nobre em “Esperança”. Disputada por diversos diretores e autores, a atriz acabou se tornando a queridinha de Walcyr Carrasco e do saudoso Jorge Fernando, protagonizando sucessos como “Chocolate Com Pimenta” e, especialmente, “Alma Gêmea”, que está em reprise no “Vale a Pena Ver de Novo”.

Na exibição original, em 2005, a novela registrou a maior audiência das seis do novo milênio e ainda surpreende. Em sua segunda reprise na emissora, o folhetim de tom espiritualista tem levantado a audiência para a programação noturna da Globo e ainda figura entre as produções mais vistas do Globoplay. “A repercussão da personagem foi gigantesca, assim como a da novela. Tudo neste trabalho foi muito surpreendente e até hoje muita gente me chama de Serena. Acho que é uma das minhas personagens mais queridas”, avalia.

A nova exibição da novela vem tomando conta das redes sociais e aumentando as interações entre o público e a atriz, que se diverte com os memes criados a partir de diversas cenas da mocinha. “A novela ganha outros contornos ao conquistar um novo público. É impressionante o poder que esse texto tem de conquistar o coração das pessoas”, ressalta.

A primeira fase da trama mostra o amor à primeira vista do botânico Rafael e da bailarina Luna, de Eduardo Moscovis e Liliana Castro. Em pouco tempo, eles se casam e têm seu primeiro filho. No entanto, tanta felicidade desperta o ódio e a inveja da ambiciosa Cristina, prima de Luna, interpretada por Flávia Alessandra, que arma um plano que culmina com a morte da mocinha e o sumiço das joias.

Luna morre, mas para o desespero da vilã, seu espírito reencarna em Serena, uma menina de origem indígena. Desde pequena, ela tem estranhas visões com rosas e com a vida de Luna. No início dos anos 1940, após uma invasão de sua aldeia, a jovem parte rumo a São Paulo, mais precisamente para a pequena e fictícia Roseiral. “A personagem entende que existe uma conexão com essa cidade e tudo se confirma quando ela reencontra o Rafael”, explica Fantin.

O sucesso acabou prolongando a exibição de “Alma Gêmea”, que chegou a 227 capítulos, onde Serena teve momentos de felicidade, mas também passou por diversos dissabores. Apesar das inúmeras sequências de dor e sofrimento, a atriz lembra mesmo com carinho dos bastidores das cenas externas, gravadas em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

“Gravar dentro da gruta azul, um dos principais pontos turísticos de Bonito, foi complexo, pois o acesso é muito restrito. Por ser um lugar de conservação, não era um set fácil de transitar, não dava para colocar tripé nas rochas, luzes, câmeras, era uma equipe muito reduzida. A gente tinha de ficar lá muitas horas, até para ir ao banheiro era uma operação complexa”, lembra, entre risos. Mais para o final da trama, o sequestro de Serena acabou movimentando um pouco mais os bastidores de “Alma Gêmea”. “Desesperada, a Cristina parte para o tudo ou nada. Coitada da Serena! Foram capítulos difíceis para ela e para mim também”, destaca.

Baiana de Salvador, mas criada em Belo Horizonte, Minas Gerais, a história de Fantin com a tevê começou quando um videobook seu foi parar nas mãos do diretor Ricardo Waddington. Quando surgiu o convite para interpretar a doce Tati, da temporada de 1999 de “Malhação”, ela estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. “Minha mãe que me ligou empolgada com o convite para os testes. Fiquei na dúvida, mas decidi viver essa experiência, que mudou minha trajetória completamente”, lembra.

Cansada após “Alma Gêmea” e querendo diversificar a carreira com projetos no teatro e no cinema, Fantin voltou ao ar em 2007 como protagonista de “Sete Pecados”. Na sequência, começou a rejeitar convites para novelas e chegou a negociar personagens menores dentro das produções. “Amo atuar, mas precisava de um tempo para não começar a me repetir em cena e acabar o encanto”, avalia a atriz, que venceu a edição 2023 do quadro “Dança dos Famosos” e, atualmente, pode também ser vista no elenco de “Luz”, série da Netflix.

