No ar em novela da HBO Max, ‘Beleza Fatal’, Leonardo Miggiorin fala da era dos streamings

Leonardo Miggiorin está há quase 25 anos diante das câmeras. Ao longo de todo esse tempo, ele conheceu inúmeros projetos, colegas de elenco, autores e equipes. Porém, nos últimos anos, o ator tem se deparado com novidades interessantes no meio audiovisual. O boom dos serviços de streaming tem apresentado ao veterano ator novas histórias, formas produção e equipes.

“Vejo essa crescente como uma oportunidade para conhecer novas equipes. Temos mais gente trabalhando, mais possibilidades, apesar das contratações serem mais curtas. O mercado mudou muito e, com isso, precisamos nos adaptar”, explica Leonardo, que estará no elenco de “Beleza Fatal”, primeira novela nacional original da HBO Max.

Produzida pela produtora Coração da Selva para a Warner Bros Discovery, o folhetim trará no enredo uma história de busca por justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Sofia, papel de Camila Queiroz, viu sua mãe ser presa injustamente por causa de sua tia Lola, de Camila Pitanga. Na pele do ousado Rafuda, o ator vive um presidiário que lidera uma fuga em bando da cadeia. “Cheguei ao projeto através de um convite. O Caio Blat, que está dirigindo a novela, além de atuar, me indicou para a produção”, conta.

Em meio ao período de gravações, Leonardo tem buscado algumas referências no audiovisual para compor seu personagem. Apesar de ter ido em busca de diversos filmes e séries, ele também se inspirou em um antigo trabalho de Matheus Nachtergaele. “É a minha maior referência. Me inspirei em seu personagem Cintura Fina, de ‘Hilda Furacão’. Sou muito fã do Matheus e o trabalho dele me inspira”, elogia.

A estreia de “Beleza Fatal”, que tem criação e roteiro de Raphael Montes, ainda não foi definida pela plataforma de streaming. Leonardo, porém, começou a curtir outro trabalho recém-chegado ao vídeo. Ele pode ser visto na nova temporada da infantojuvenil “Vicky e a Musa”, original Globoplay. Na história escrita por Rosane Svartman, Leonardo interpreta Renato, um fotógrafo internacional que volta de viagem e acaba criando uma relação com a jovem Luara, papel de Tabatha Almeida.

“Ele tem uma história antiga com a mãe dessa personagem. Então, surge a dúvida se Renato é pai dela”, afirma o ator, que contracenou com um elenco bastante jovem. “Eu me autodenominei como ‘Sugar Daddy’, ou o tio da balada (risos). Foi especial demais contracenar com a Tabatha. Ela é uma atriz maravilhosa. Foram trocas genuínas e muito generosas. Fui muito feliz com aquela turma”, completa.

“Beleza Fatal” – HBO Max – Ainda sem data de estreia definida.

“Vicky e a Musa” – Duas temporadas disponíveis na plataforma Globoplay.