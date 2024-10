No ar em ‘No Rancho Fundo’, Rafael Saraiva explora diferentes formas de fazer comédia

Ator e comediante, Rafael Saraiva sabe que está dando um passo importantíssimo em sua carreira na pele do poeta sonhador Guilherme Tell de “No Rancho Fundo”. Conhecido do público principalmente por conta das atuações no canal de internet Porta dos Fundos, o ator estreia em novelas no atual folhetim das 18h da Globo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É uma experiência incrível, algo com o qual eu sonhava há anos. Fui uma criança noveleira e esse é o tipo de produto que a gente consome em família. Eu queria poder ser telespectador de uma novela que eu fizesse, assistir ao lado da minha mãe, das pessoas mais próximas”, conta, valorizando o alcance que o gênero ainda tem no Brasil. “Estar todo dia na casa de milhões de pessoas é uma sensação indescritível. O poder de comunicação é um canhão muito forte. E junto com isso traz uma responsabilidade de querer fazer bem, de querer contar uma história divertida”, acrescenta.

A veia cômica de Rafael, no entanto, vem de berço. Filho de Leila Meirelles, atriz, autora e assessora de imprensa, e enteado de Bernardo Jablonski, roteirista e comediante com passagens por programas como o “Zorra Total”, na própria Globo, Rafael cresceu assistindo a cenas de improviso e absorvendo a arte de fazer rir. “Fui muito formado como artista nas plateias das comédias. Passei a minha infância assistindo ‘ZE – Zenas Emprovisadas’, ‘Comédia em Pé’, ‘Lente de Aumento’ e outros espetáculos que marcaram uma época aqui no Brasil. Sempre me apaixonei por ver uma plateia perdendo o ar de tanto rir com um ator em cena”, lembra.

A transição para a novela, porém, trouxe um desafio diferente, principalmente no que diz respeito ao tom de humor. “O humor do ‘Porta dos Fundos’ é realista, de cotidiano, de esquete. Já no Guilherme Tell, de modo geral, há um humor de personagem. A graça pode estar na situação, mas o que cativa o público é ele, é a composição, o carisma que você imprime”, pontua Rafael, que consegue conciliar a rotina de gravações com tranquilidade. “As duas produções foram muito companheiras nesse sentido”, reconhece, reforçando que, mesmo envolvido em múltiplos projetos, ainda encontra tempo para se dedicar ao teatro.

Nome: Rafael Meirelles Freire de Mello Saraiva.

Nascimento: 28 de outubro de 2000, no Rio de Janeiro, RJ.

Atuação inesquecível: “A esquete ‘Mais um Podcast’, do ‘Porta dos Fundos’”.

Interpretação memorável: Marco Nanini no filme “Lisbela e o Prisioneiro”, como Frederico Evandro.

Momento marcante na carreira: “Quando recebi o e-mail chamando para o ‘Porta dos Fundos’”.

O que falta na tevê: “Na rede aberta, bons programas de humor. Tivemos uma boa safra recentemente, mas atualmente não temos”.

O que sobra na tevê: “Notícias ruins”.

Com quem gostaria de contracenar: Marco Nanini.

Se não fosse ator, seria: Jornalista.

Ator: Pedro Cardoso.

Atriz: Fernanda Torres.

Novela: “A Favorita”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo entre 2008 e 2009.

Vilão: Olavo, papel de Wagner Moura em “Paraíso Tropical”, escrita por Gilberto Braga e exibida originalmente pela Globo em 2006.

Personagem mais difícil de compor: Anísio Teixeira na peça “Anísio e a Devoradora de Livros”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Geração Brasil”, escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira e exibida originalmente pela Globo em 2014.

Que papel gostaria de interpretar: “Um desses vilões que falam absurdos, como o Caco Antibes, papel de Miguel Falabella em ‘Sai de Baixo’”.

Filme: “A Vida É Bela”, de Roberto Benigni, lançado em 1997.

Autor: Machado de Assis.

Diretor: Jorge Furtado.

Vexame: “Fui fazer um teste para um personagem cujo ator já tinha sido escolhido. Aí, quando cheguei, me passaram um teste de outro papel que teria 50 anos de idade. Fiz para não perder a viagem”.

Mania: “De roer unha”.

Medo: “De avião. Hoje não deixo mais de viajar, mas há três anos, eu deixaria. Ano passado eu consegui ir para o Japão. Mas tenho medo”.

Projeto: “Fazer humor na tevê aberta. E estou escrevendo um monólogo também”.

“No Rancho Fundo” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.