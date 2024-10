No ar em ‘Família é Tudo, Daniel Rangel exalta a diversidade de seus trabalhos na tevê

Além da novela, Daniel também estrela o spin-off “Vida de Estagiário”, uma série de 12 vídeos disponibilizada no perfil da Globo no TikTok - Foto: Divulgação

Daniel Rangel tem emendado uma sequência de trabalhos na televisão. Há poucos meses, ele estava no ar em “Amor Perfeito”, em que viveu o articulado advogado Júlio. Cenas em tribunais, vocabulário rebuscado de época e uma oratória perfeita faziam parte do dia a dia do ator no set. Porém, ao se integrar à produção de “Família é Tudo”, Daniel precisou compor um personagem completamente na contramão de seu último trabalho. Vivendo o tímido Guto, o ator encontrou uma persona pautada pelo constrangimento em excesso. “São personagens com essências muito diferentes. O Júlio era muito articulado e tinha várias cenas no tribunal. O Guto é o contrário. Ele não consegue se expressar, gagueja. É um privilégio viver trabalhos tão diferentes em pouco tempo”, valoriza.

Na história das sete, Guto é o tímido estagiário da Mancini. Nos últimos capítulos, o rapaz finalmente conquistou o coração da romântica Lupita, papel de Daphne Bozaski. No entanto, ele precisa lidar com as armações para separar os dois perpetradas por Júpiter, interpretado por Thiago Martins. O neto de Frida, de Arlete Salles, chegou inventa um ataque cardíaco, para atrapalhar a primeira vez do novo casal. “Fiquei apaixonado pelo personagem porque ele vai se revelando ao longo da novela. Vai-se descobrindo toda a timidez dele, entende que ele é virgem… Então, a chegada da Lupita muda tudo na rotina de Guto e seu mundo vira de cabeça para baixo”, defende.

Para construir o tímido estagiário, Daniel recorreu a uma das sitcoms mais famosas do mundo. O ator passou a rever “The Office”, que ficou no ar até 2013. “Eu já tinha assistido, mas acabei revendo. A série tem muito aquelas situações de constrangimento e vergonha alheia, mas tudo com a comédia circulando. Fazer comédia não é fácil. Por isso foi em busca de boas referências”, explica.

Aos 28 anos, Daniel estreou na tevê em uma rápida participação na primeira fase de “Novo Mundo”. Logo depois, ele viveu um dos protagonistas da temporada de “Malhação: Vidas Brasileiras” e também participou da série “Eu, a Vó e a Boi”, original Globoplay. Antes de “Família é Tudo”, ele integrou o elenco de “Salve-se Quem Puder” e “Amor Perfeito”. “Tenho tido uma trajetória bem feliz na tevê e agora ainda tenho a chance de experimentar um personagem bem cômico. Nunca tinha feito comédia assim. O tempo de comédia realmente é muito delicado. Estou aprendendo muito com tantos colegas que admirava”, elogia.

Gente como a gente

A trama de “Família é Tudo” marca um reencontro de Daniel com o autor Daniel Ortiz e o diretor Fred Mayrink. O ator também esteve no elenco de “Salve-se Quem Puder”, que teve os trabalhos liderados pela dupla. “Muito bom estar com os dois novamente. Eles trazem um trabalho muito leve nos estúdios e isso reverbera no elenco todo. Não tem como ficar inseguro no set. O Daniel é um autor que não trabalha com hierarquia. Ele é muito acessível e nós dá feedbacks ao longo de toda a novela”, elogia.

Instantâneas

Além da novela, Daniel também estrela o spin-off “Vida de Estagiário”, uma série de 12 vídeos disponibilizada no perfil da Globo no TikTok.

Fora da Globo, Daniel integrou o elenco da série “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu”, original Disney+.

Desde 2016, ele namora a também atriz Hanna Romanazzi.

Natural de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, o ator é formado pela CAL – Casa das Artes de Laranjeiras.