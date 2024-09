No ar em 'A Caverna Encantada', Miguel Coelho faz sua estreia no universo infantojuvenil - O Liberal

Cultura No ar em ‘A Caverna Encantada’, Miguel Coelho faz sua estreia no universo infantojuvenil

Miguel Coelho exercitou bastante a memória e a nostalgia ao se deparar com a composição do Professor Miguel, papel que passou a viver recentemente na trama de “A Caverna Encantada”, do SBT. O ator de 36 anos, que além de estudar Teatro também cursou Administração de Empresas, tem uma extensa lista de mestres importantes em sua caminhada profissional e pessoal. “Todos os professores que passaram pela minha trajetória tiveram um impacto muito grande em quem eu sou hoje. Cada um deixou uma marca, e essa soma de experiências me ajuda a trazer autenticidade ao Gabriel”, aponta.

Na história escrita por Íris Abravanel, Gabriel é um professor querido por todos. Apesar de rivalizar com Pilar, papel de Isabela Souza, ele terá um envolvimento romântico com a professora mais à frente do enredo. Bom ouvinte, o personagem ama o que faz e se preocupa verdadeiramente com as crianças. Gosta de resolver problemas e é competitivo. Vê problemas no jeito passivo de Pilar, mas também a admira por sua consistência. “Gabriel é um cara dedicado, que se preocupa com os outros e está sempre em busca de respostas para suas próprias questões. Ele tem um lado misterioso que gostei muito de explorar”, afirma.

Miguel chega ao SBT após um período na Record, onde atuou em projetos, como “Amor Sem Igual”, “Gênesis” e “Reis”. Para integrar o elenco de “A Caverna Encantada”, o ator passou por uma série de testes até ter seu nome confirmado na produção infantojuvenil. “Foi um processo foi bem desafiador. Passei por várias etapas, desde leitura de texto até contracenar com outros atores. Foi um processo puxado, mas quando me escolheram para ser o Gabriel, senti que tinha algo especial ali”, valoriza.

Gaúcho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Miguel estreou nas novelas em “Espelho da Vida”, da Globo, que foi ao ar em 2018. Nos últimos anos, ele, no entanto, emendou uma série de projetos bíblicos na Record. O enredo de “A Caverna Encantada” marca a estreia de Miguel em uma produção infantojuvenil. “Fiquei encantado pela chance de trabalhar com um público totalmente diferente do que estava acostumado. É incrível. Aprendemos mais com eles do que ensinamos, com certeza. As crianças são ótimos atores, cheias de energia e autenticidade, e isso eleva o nível do trabalho no set”, explica.

“A Caverna Encantada” – De segunda a sexta, às 20h45, no SBT. A novela também está disponível no +SBT e no Disney+

Clima acolhedor

Recém-chegado ao elenco do SBT, Miguel ressalta o clima familiar dos corredores da emissora. O ator, que tem passagens pela Globo e pela Record, tem feito uma série de amigos no local de trabalho. “É muito diferente das outras emissoras que eu trabalhei porque realmente é um local familiar. A gente está falando aqui de não ser visto como um número. Não estou falando que isso aconteceu em outras emissoras, mas, aqui, isso definitivamente não acontece”, compara.

Miguel também valoriza a união do elenco e da equipe por trás das câmeras. O ator tem recebido apoio de todos os colegas de trabalho ao longo dos últimos meses. “A gente tem empatia, sabe que pode contar com cada um, e isso faz uma diferença para o trabalho gigantesco. Sem falar na palavrinha que eu aprendi muito esse ano: afeto. Eu nunca recebi tanto afeto num trabalho como recebo dessas crianças. A gente tem muito o que aprender com elas”, afirma.

Instantâneas

Antes de se dedicar à carreira de ator, Miguel trabalhou por dois anos no mercado financeiro.

O ator chegou a participar do quadro “Novos Talentos Malhação”, do “Caldeirão com Huck”.

Miguel estudou na Casa de Teatro de Porto Alegre.

No cinema, Miguel fez sua estreia no longa-metragem “Além de Nós”, dirigido por Rogério Rodrigues.