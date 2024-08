No ar em ‘A Caverna Encantada’, Isabela Souza estreia nas novelas em papel central

Os últimos meses de Isabela Souza foram pautados pela resiliência. Ainda morando no Rio de Janeiro, a atriz enviou um self-tape para viver a personagem Pilar em “A Caverna Encantada”, do SBT. Após algumas semanas sem retorno, ela acreditou que o papel não iria acontecer. Com isso, Isabela tocou sua vida: casou e mudou. Apenas uma semana após se instalar em São Paulo, a atriz recebeu uma ligação de seu agente informando sobre a segunda fase da seleção de elenco da novela infantojuvenil.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Foi uma grande surpresa. Fiquei super nervosa e cheia de esperança. Durante o teste, descobri que a direção já tinha planejado me contar que eu tinha sido aprovada para o papel. Foi um dos dias mais especiais da minha vida e hoje posso dizer que estou vivendo um sonho”, vibra.

Na história assinada por Íris Abravanel, Pilar é a professora dos sonhos. Sabe tornar a aula agradável, é paciente, compassiva e muito querida por seus alunos. Ao longo dos capítulos, ela irá se envolver com o professor Gabriel, papel de Miguel Coelho. Os dois, porém, não têm uma boa relação inicialmente. “Fiquei encantada pela beleza da história e a profundidade da trama. É um roteiro muito emocionante e, ao mesmo tempo, superdivertido. A Pilar é completamente apaixonada por sua profissão, que também é sua missão de vida”, defende.

A trama de “A Caverna Encantada” marca a estreia de Isabela nas novelas. A atriz já tinha experiência com público infantil. Ela conquistou fama internacional ao interpretar a personagem principal na série argentina da Disney, “Bia”. Isabela celebra a nova chance de realizar um trabalho voltado para crianças. “É uma fase muito especial: de formar a personalidade e criar memórias. Eu me lembro perfeitamente de quando tinha entre 10 e 13 anos e acompanhava minhas séries preferidas – como aqueles personagens me transformavam e me influenciavam! Poder estar nessa posição hoje e fazer parte de momentos tão marcantes da vida do nosso público é uma honra enorme”, aponta a atriz de 26 anos.

Atriz e modelo, Isabela começou a fazer teatro aos 14 anos. Além da série “Bia”, do Disney Channel, ela estreou no vídeo com a trama de “Juacas”, em que interpretou a personagem Brida. Recém-casada, Isabela faz planos para a maternidade no futuro, após trabalhar com o público infantil por tanto tempo. “Eu sempre amei crianças e, agora que convivo com muitas, amo ainda mais. Com certeza desejo ser mãe no futuro! Sei que é uma grande mudança na vida, mas vejo como uma oportunidade de me expandir ainda mais em amor”, planeja.

“A Caverna Encantada” – de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Agenda de estreias

Recém-chegada na tevê aberta, Isabela também fará algumas estreias no streaming em breve. Ela está no elenco de “Uma Garota Comum”, original Disney+, em que viverá Victoria, sua primeira antagonista. “Ela é uma jovem estudante de Arquitetura que sonha em se casar com seu namorado de infância, Arthur, e construir sua vida e carreira ao lado dele na cidade de Sete Montes. Foi uma experiência incrível poder interpretar essa personagem que amadurecerá muito durante a trama”, adianta.

Além disso, ela também poderá ser vista na série “Amor da Minha Vida”, que também chegará ao Disney+. Isabela fará uma participação especial na produção estrelada e dirigida por Bruna Marquezine. “Foi um sonho realizado. Não posso dar muitos spoilers, mas sei que em breve a série estará disponível no Disney+ e todos poderão acompanhar essa história”, despista.

Instantâneas

Isabela morou por dois anos na Argentina durante as gravações da série “Bia”.

Ela também emprestou sua voz às versões latinas de “Speechless”, a única canção inédita do live-action “Aladdin”.

A atriz é natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais.