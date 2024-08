Nina Tomsic, a doce Dracena de ‘No Rancho Fundo’, foi ao Nordeste para estudar sotaque e cultura

É comum que o processo de construção de um personagem seja feito em conjunto. Nina Tomsic viveu isso em “No Rancho Fundo”, novela das 18h da Globo. Na história, ela é a bondosa Dracena, amiga de infância da vilã Blandina, papel de Luisa Arraes. Ao descobrir essa relação, Nina não hesitou e foi junto com a colega de cena para o Nordeste. O destino escolhido foi Recife, cidade natal do pai de Luisa, o cineasta e diretor Guel Arraes. “Fomos passar uns dias lá e, por sorte, vivemos o pré-carnaval de Olinda. Pudemos estudar muito a cultura e o sotaque local”, conta Nina.

A viagem, na opinião de Nina, foi crucial naquele momento. Não só para pesquisar a cultura e o sotaque, mas também para criar laços com Luisa. “Construímos memórias juntas. Já que estamos interpretando melhores amigas, precisávamos trazer muita intimidade para as cenas. Mesmo a gente se conhecendo nesse trabalho”, analisa. Nessa composição, a atriz teve ainda a ajuda dos preparadores Gabriel Rochlin e Renato Linhares. Um contato que também facilitou sua jornada na descoberta de Dracena. “São duas pessoas com quem eu já tinha muita proximidade e infinita admiração. Gabriel é um grande amigo. Inclusive, temos uma companhia de teatro juntos desde 2018, o Grupo Chão”, diz.

A chance para integrar o elenco de “No Rancho Fundo” veio, na verdade, por conta de outros trabalhos de Nina. Ela já tinha sido dirigida por Allan Fiterman na novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, entre 2021 e 2022, e no filme “Ritmo de Natal”, o primeiro longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, que estreou no Globoplay em novembro do ano passado e foi ao ar na tevê aberta como especial de fim de ano da Globo, três semanas depois. “Fui convidada por ele. Trabalhamos muito bem juntos, é sempre uma honra estar perto do Allan”, derrete-se.

Assim que leu sobre “No Rancho Fundo”, Nina ficou empolgada. “Gosto muito do fato de ser uma fábula. Acho que o horário das 18h abre espaço para uma trama mais leve e caricata, o que me diverte muito”, entrega. Para ela, isso também muda o entrosamento da própria equipe ligada ao folhetim. “O clima dos bastidores é lindo. Fiz amizades incríveis até agora. E sei que isso reflete o trabalho impecável que está sendo exibido. A novela é uma delícia”, defende.

Além de “No Rancho Fundo”, Nina também pode ser vista na série “Da Ponte Pra Lá”, disponível desde abril no serviço de streaming Max. Trata-se de uma produção voltada para o público adolescente. “É uma série bem cativante, que aborda assuntos importantes sobre gênero, raça e classe social. Acho uma pena não termos uma segunda temporada, porque os roteiristas são muito bons”, elogia ela, que se destacou ainda como a tímida Liz em “A Vida Pela Frente”, lançada há um ano pelo Globoplay e criada por Leandra Leal, Rita Toledo e Carol Benjamin.

“No Rancho Fundo” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.