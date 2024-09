Nikocado Avocado: youtuber chama atenção ao perder 113 kg - O Liberal

Nikocado Avocado, youtuber conhecido por vídeos ao estilo Mukbang, em que se come grandes quantidades de comida na frente da câmera, chamou atenção nas redes sociais ao revelar que perdeu cerca de 113 kg.

O novo visual foi divulgado num vídeo com o título “Dois passos à frente”, em que fala sobre a ideia de emagrecer e acompanhar a reação de seu público e seus críticos. Seus últimos vídeos com o peso anterior foram publicados há cerca de sete meses.

“Acordei de um sonho muito longo. Perdi 250 libras o equivalente a 113 kg do meu corpo. E ontem, mesmo, as pessoas estavam me chamando de gordo, doente e irrelevante”, disse, sem detalhar sua altura ou o peso máximo que chegou a atingir.

No último dia 10 de maio, ele chegou a publicar um vídeo intitulado “Desisti da minha jornada de perda de peso. Hora de ficar gordo de novo”. Nele, já mostrava parte dos resultados, mas ainda aparecia comendo uma grande quantidade de macarrão.

Em relatos anteriores, Nikocado Avocado já afirmou ter sido diagnosticado com alguns problemas de saúde mental, como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e transtorno de déficit de atenção (TDA).