Nico Puig completa 25 anos de relacionamento com Jeff Lattari

Nico Puig usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para comemorar 25 anos de união com Jeff Lattari. O ator ficou conhecido após protagonizar diversas novelas nos anos 1990, como Olho no Olho e Malhação, da TV Globo, Amor e Revolução, no SBT, e alguns outros trabalhos na Record TV.

“Agosto de 2021. 25 anos. Bodas de prata. Gratidão”, escreveu Nico na legenda da foto que publicou no perfil pessoal no Instagram.

O ator usou a música Flutua, de Johnny Hooker, para ilustrar um vídeo com uma série de imagens de momentos ao lado do marido.

A publicação foi comentada por diversos amigos, como a atriz Patrícia de Sabrit, que esteve com ele no elenco da novela Olho no Olho: “Que máximo. Parabéns aos dois lindos. Que venham mais e mais anos”. O autor de novelas Tiago Santiago também desejou felicidades ao casal: “Lindos e raros! Parabéns para vocês!”, concluiu.