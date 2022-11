Nickelback lança novo álbum ‘Get Rollin’

O Nickelback lançou seu novo álbum nas plataformas de música digitais na sexta-feira, 18. Get Rollin‘ chega cinco anos depois de seu álbum Feed the Machine, de 2017.

Há faixas de rock mais pesado, como Vegas Bomb e San Quentin, que abre o disco e foi lançada como single. Os que preferem algo mais suave, ao estilo de Photograph, podem gostar de Those Days ou Does Heaven Even Know Youre Missing. As duas faixas que encerram o disco, Standing In The Dark e Just One More têm certa pegada pop.

O Nickelback é conhecido por sucessos como How You Remind Me, Photograph, Far Away, Rockstar e Hero. A formação atual é Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake e Daniel Adair.