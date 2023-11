Cultura Neymar e Bruna Biancardi passam o feriado juntos com filha em Mangaratiba

O jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi aproveitaram o feriado da última segunda-feira, 20, em que foi celebrado o Dia da Consciência Negra, na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Os dois vêm publicando registros do passeio, apesar de ainda não terem aparecido juntos em nenhum deles.

Nesta terça, 21, Bruna apareceu com a filha, Mavie, no colo em um vídeo que mostrava o lago artificial construído na residência, que já chegou a ser interditado por irregularidades ambientais. “A gente está aqui, na paz”, comentou a influenciadora na publicação.

Já Neymar publicou um registro em que aparecia com a bebê no colo e brincava: “A princesa acordou como hoje?”. O atleta se recupera de uma lesão no joelho.

A influenciadora também havia publicado um registro da primeira ida de Mavie à praia na sexta-feira, 17. O passeio aconteceu pouco mais de uma semana após os pais da influenciadora terem sofrido uma invasão em sua casa. O caso é investigado pela polícia de Cotia, em São Paulo.